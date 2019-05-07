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Alkışlar Almila’ya

’nın ünlü kadın sanatçıları arasına giren , “Başörtüsü takmak kişisel bir karar. Bütün diğer kararlar gibi, bunu da saygıyla karşılamak gerekir” dedi

Giriş Tarihi: 7.5.2019
Alkışlar Almila’ya
Almanya'da sinema sanatçısı Almila Bağrıaçık, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda başörtüsü karşıtlarını eleştirdi. Bağrıaçık, başörtüsü takan kadınlara, "Sen bunu aslında takmak istemiyorsun, ama bilmiyorsun" şeklinde yaklaşım gösterenlerin kendisini "çıldırttığını" söyledi.

SAYGIYLA KARŞILANMALI
28 yaşındaki ünlü oyuncu, "Batılı, güçlü kadınlar, her şeyi görüp yaşadığını ve göçmen kökenli kızlara dünyayı açıklamak zorunda olduğunu düşünüyor. Başörtüsü takmak kişisel bir karar. Bütün diğer kararlar gibi, bunun da saygıyla karşılanması gerekir" diye konuştu. FRANK
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Alkışlar Almila’ya
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