Alkışlar Almila’ya

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Almanya'da sinema sanatçısı Almila Bağrıaçık, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda başörtüsü karşıtlarını eleştirdi. Bağrıaçık, başörtüsü takan kadınlara, "Sen bunu aslında takmak istemiyorsun, ama bilmiyorsun" şeklinde yaklaşım gösterenlerin kendisini "çıldırttığını" söyledi.28 yaşındaki ünlü oyuncu, "Batılı, güçlü kadınlar, her şeyi görüp yaşadığını ve göçmen kökenli kızlara dünyayı açıklamak zorunda olduğunu düşünüyor. Başörtüsü takmak kişisel bir karar. Bütün diğer kararlar gibi, bunun da saygıyla karşılanması gerekir" diye konuştu. FRANK