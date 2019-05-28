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73 yıllık kale yıkıldı

SPD, Bremen’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ‘en güçlü parti’ sıfatını elinde tutuyordu. Hükümeti, son seçimlerde galip gelen CDU kuracak

Giriş Tarihi: 28.5.2019
73 yıllık kale yıkıldı
ALMANYA'NIN Bremen Eyaleti'nde gerçekleşen seçim SPD için tam anlamıyla yıkım oldu. SPD, Bremen'de 73 yıl sonra birinci parti konumunu CDU'ya kaptırdı. SPD, eyalette 2015'e kıyasla 8,5 puan kaybetti ve oyların yüzde 24,5'ini aldı. CDU oylarını üç puan artırıp 25,4 oranında oy elde etti.
SANDIKTAN Yeşillere yüzde 16,8, Sol Parti'ye 5,8, AfD'ye ise 6,9 oranında oy çıktı. Koalisyon hükümeti kurulacak olan 86 sandalyeli eyalette CDU'nun CDU'nun kapısını çalacağı ilk parti Yeşiller ve FDP olacak. Eyalette Yeşillerden Sülmez Doğan meclise giren tek Türk kökenli oldu.

Mehmet UZUN / BREMEN
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73 yıllık kale yıkıldı
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