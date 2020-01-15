Eşimi dinlemediğim için pişman oldum

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Almanya'nın Wallerstein kasabasında 15 Mart günü yapılacak seçimde CSU'dan belediye başkan adayı olan ancak Müslüman olduğu için dışlanan Şener Şahin (44), politikaya atıldığı için pişman olduğunu dile getirdi. Adaylıktan çekilen Şahin, "Eşim aday olmamam konusunda beni uyardı. Onu dinlemem gerekirmiş. Hem işim etkilendi hem de kafam şişti. Seçilseydim, 'Biz biriz' mesajı verecektim" dedi. Öte yandan Bavyera Eyaleti'nde yapılan bir ankete katılanların yüzde 43,5'i Müslüman bir belediye başkanını sorun olarak gördüğünü ifade etti. Sağ popülist AfD seçmenleri arasında ise oranın yüzde 89 olduğu tespit edildi.