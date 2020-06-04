Avusturya’ya başörtüsü uyarısı

Avrupa Konseyi'nin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu (ECRI), Avusturya'da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağı kapsamının genişletilmek istenmesine tepki gösterdi. Komisyon, yasağın 14 yaşına kadar uzatılmasının öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekti ve önerinin gözden geçirilmesini istedi.AVUSTURYA'DA geçen yılki ayrımcılık ve ırkçılık olaylarına yönelik rapor yayımlayan ECRI, ülkede eğitim ve çalışma alanında yaşanan ayrımcılığın yanı sıra artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye dikkat çekti. İslamofobinin çok yaygın olduğu belirtilen raporda, bunun toplumda yabancı düşmanlığına yol açtığı belirtildi. Dini gruplara eşit muamele istendi.RAPORDA, Müslümanlar ve yabancıları hedef alan siyasi söylemin, son derece ayrıştırıcı ve düşmanca imalarda bulunduğunun altı çizildi. Hükümetin nefret suçuyla mücadelede daha etkin politikalar geliştirmesi gerektiği de belirtilen raporda, emniyet güçleriyle hedef gruplar arasında işlevsel bir diyaloğun oluşturulmasının önemi vurgulandı.Sebastian Kurz, Avusturya'nın genç başbakanı... Göreve geldiği günden beri, yabancılara, Müslümanlara ve özellikle de Türklere karşı ayrımcılık yapıyor.