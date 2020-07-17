Bayrağı kaptırmadılar

Almanya'nın Hannover kentinde UID Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı'nın düzenlediği Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılanlar, PKK'lıların saldırısına uğradı. Ellerinde Türk bayrağı olan Emre Türk ile Hamza Oğuz'a saldıran yedi PKK'lı, bayrağı alıp yakmak istedi. Darp edilen gençler, ellerindeki bayrağı vermedi.HAMZA Oğuz (25), "Ben ve Emre, elimizde bayraklarla etkinlik alanından ayrılıyorduk. Nereden geldiklerini görmediğimiz 6-7 kişi bize saldırdı. Bayrağı almak istediler. Direnince darp edildim ama yere düşmeme rağmen bayrağı bırakmadım. Bu tür saldırılar bizi yıpratmaz. Bizde vatan millet aşkı oldukça birkaç çapulcu bizi korkutmaz" dedi.Mehmet UZUN / HANNOVER