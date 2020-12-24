Ne yaptınız çocuklar

Almanya'nın Nürnberg kentinde korkunç bir kaza yaşandı. Ehliyeti olmayan Asena Ö. (21), annesinin otomobilini alıp, o akşam misafirleri olan 17 yaşındaki Aybüke I. ve 16 yaşındaki Dilara G. ile birlikte temizlik yaptığı şirkete gitti. Üç genç kız dönüş yolunda polis ile karşılaştı. Ehliyeti olmadığı için panikleyen Asena Ö., yol kenarında duran kamyona saatte 110 km hızla çarptı.POLİSİN yüksek hız nedeniyle takibe aldığı Asena'nın önce yol kenarındaki TIR'a ardından ağaca, direksiyon hâkimiyetini kaybedince de duran kamyona çarptığı açıklandı. Pazartesi günü akşam saat 23.00'te meydana gelen kazadan Asena Ö. ile arka koltuktaki Dilara G., kendi çabaları ile çıkarken, önde oturan Aybüke I.'yı sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtardı.ON saat ameliyat geçiren Aybüke'nin iki bacağında ve çenesinde kırıklar oluşurken, iki defa ameliyata alınan Dilara'nın omuzlarında ve kaburgalarında çatlak ve kırıklar oluştuğu bildirildi. SABAH'a konuşan Aybüke'nin Osmaniyeli annesi Elif I., "Asena'lara misafirliğe gittik. Annesi, 'Kızım arkadaşlarınla git, şu temizliği yapın, gelin' dedi. Ehliyeti olmayan Asena annesinin arabasını almış. Kızları Allah korudu" dedi. Dilara'nın annesi Elazığlı Aygül G. ise kızının Aybüke'nin yanına gittiğini, akşam sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra eve gelmeyince merak ettiklerini belirterek, "Olayı duyunca şoke olduk. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Allah kızımızı bize bağışladı" dedi.