Faşistler iyice azıttı

ALMANYA'DA geçen yıl siyasi motifli suçlarda son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. 44 bin 34 siyasi motifli suç işlenirken, bunların 3354'ü şiddet içerdi. İşlenen suçların 23 bin 400'ünün aşırı sağ, 11 bininin aşırı sol çevrelerden geldiği açıklandı. 8 bin suçun kökeninin tespit edilemediği, kalan suçların ise yabancı veya dini ideoloji kaynaklı olduğu belirtildi.FEDERAL Hükümet'in bir soru önergesi üzerine verdiği istatistiklere göre, 1570 şiddet suçunu aşırı solcular, 1071'ini aşırı sağcılar işledi. Irkçılar 889, aşırı solcular ise 531 kişiyi yaraladı. Verilere göre antisemitist motifli suçlar rekor seviyede arttı. Basın mensuplarına karşı 30'u şiddet içeren 286 suç kaydedildi, başı ırkçılar çekti.