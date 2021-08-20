Hamileliğin tadını çıkarıyorlar

TÜRK Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı Filiz Koç
ile kardeşi Yeliz, doğum için gün saymaya başladı. Abla kardeş, dün Instagram hesaplarından doktor kontrolündeki görüntülerini paylaştı. Hamileliklerinin sekizinci ayında olan abla kardeş, takipçilerine 'iyiyiz' mesajı verdi. Yeliz, sinema yıldızı Natascha Ochsenknecht
'in oğlu Jimi Blue Ochsenknecht
(29) ile ilişkisinden ilk bebeğini bekliyor. Filiz ise ikinci çocuğu kucağına almaya hazırlanıyor. Öte yandan hamileliğinin ilk aylarında olan moderatör Gülcan Kamps
, sosyal medyadan takipçilerine çok mutlu olduğu mesajı verdi ve "Bir bebek bekleyebildiğim için her gün minnettar ve mutluyum. Kilo alıyorum, şikayetçi değilim. Vücudunuz için minnettar ve mutlu olun" dedi. FRANKFURT