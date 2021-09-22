Polisten teröriste aşk mektubu

TARİHLER 9 Ekim 2019'u gösterdiğinde Halle
kentindeki sinagoga saldırı planlayan, ancak kapıyı açamadığı için sokaktan geçen biri ile dönercide bir kişiyi öldüren terörist Stephan Balliet
'in hücresinden şoke eden on mektup çıktı. Bitterfeld'de görev yapan 20 yaşındaki bir kadın polisin Balliet'e aşk mektupları yazdığı ifade edildi.
SALDIRIYI ÖVMÜŞ
HÜCRE aramasında ele geçirilen mektuplar sonrası kadın polis açığa alındı ve aşırı sağcılarla bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı. Güvenlik uzmanları, kadının durumunun, seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık sendromu olabileceğini belirtti.