Hitler ruhu hortladı

BAKANIN EVİNİ BASTILAR
ALMANYA
'DA korona pandemisi, ırkçılığı ve Hitler
hayranlığını farklı boyutlara taşıyor. Koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoların arasına sızan ırkçılar artık, ellerine meşale alıp bakan evi basıyor. Bunun son örneği Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Petra Köpping
'in evinin önünde yaşandı. 30 kadar ırkçı, ellerinde meşaleler ile Hitler dönemindeki gibi gösteri yaptı
TAHAMMÜL SINIRI AŞILDI
GÖREVE başladığı ilk gün ırkçılarla mücadeleye önem vereceğini açıklayan ülkenin yeni Sosyal Demokrat Partili
İçişleri Bakanı Nancy Faeser
, meşaleli gösterilere patladı. Faeser, tahammül sınırlarını aşan gösteri için düğmeye bastı, gösteriler takibe alındı. Bakan, "Halka gözdağı verme eyleminin savunulur yanı yok. Tahammül sınırları aşıldı. Asla izin vermeyeceğiz" dedi.
ONLARDAN UZAKLAŞIN
BAKAN Faeser, korona tedbirlerine karşı düzenlenen protestolara katılanlara seslendi ve aşırı sağcılar ile sözde imparatorluk vatandaşlarından daha fazla uzak durulması çağrısı yaptı. Faeser, ırkçılarda şiddet kullanma isteğinin artış gösterdiğine işaret edip, Federal Anayasayı Koruma Dairesi
'nin, tüm aşırı kesimlere yönelik gözlemlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.