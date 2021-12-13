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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Hitler ruhu hortladı

Mustafa AKBABA
Hitler ruhu hortladı

Korona önlemlerini bahane eden faşistler, meşalelerle sokaklarda boy göstermeye başladı. Yeni İçişleri Bakanı Faeser, “Irkçılar tahammül sınırını geçti, harekete geçtik” dedi

BAKANIN EVİNİ BASTILAR
ALMANYA'DA korona pandemisi, ırkçılığı ve Hitler hayranlığını farklı boyutlara taşıyor. Koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoların arasına sızan ırkçılar artık, ellerine meşale alıp bakan evi basıyor. Bunun son örneği Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Petra Köpping'in evinin önünde yaşandı. 30 kadar ırkçı, ellerinde meşaleler ile Hitler dönemindeki gibi gösteri yaptı



TAHAMMÜL SINIRI AŞILDI
GÖREVE başladığı ilk gün ırkçılarla mücadeleye önem vereceğini açıklayan ülkenin yeni Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Nancy Faeser, meşaleli gösterilere patladı. Faeser, tahammül sınırlarını aşan gösteri için düğmeye bastı, gösteriler takibe alındı. Bakan, "Halka gözdağı verme eyleminin savunulur yanı yok. Tahammül sınırları aşıldı. Asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ONLARDAN UZAKLAŞIN
BAKAN Faeser, korona tedbirlerine karşı düzenlenen protestolara katılanlara seslendi ve aşırı sağcılar ile sözde imparatorluk vatandaşlarından daha fazla uzak durulması çağrısı yaptı. Faeser, ırkçılarda şiddet kullanma isteğinin artış gösterdiğine işaret edip, Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin, tüm aşırı kesimlere yönelik gözlemlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdığını belirtti.

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Hitler ruhu hortladı
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