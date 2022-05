Almanya'da Kamps fırınlar zincirinin gelini Gülcan Kamps (39), uzun süredir ara verdiği moderatörlüğe geri dönüyor. Türkiye'den gençlerin paravan arkasından birbirlerine sorular sorup flörtleştiği program formatını alan Gülcan, "Alman televizyonlarındaki en iyi flört şovunu çekeceğim" dedi. Deneme çekimlerine başladığını sosyal medya hesabında duyuran Gülcan, programın ismini ise 'Love is in the Air' olarak açıkladı.