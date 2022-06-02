PKK’ya bakanlıktan tokat gibi cevap

Alman Federal Meclisi'nde terör örgütü PKK'nın temsilcisi gibi hareket eden Sol Parti, örgüte getirilen yasağın kaldırılması soru yöneltti. Sevim Dağdelen'den sonra PKK'nın sözcüsü gibi hareket davranan milletvekili Gökay Akbulut'un sorusuna İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Özdemir (SPD) yanıt verdi ve "PKK, 14 bin 500 üyesi ile Almanya'da en çok üyeye sahip terör örgütü" dedi.ÖZDEMİR verdiği yanıtta, "PKK'nın Almanya'da şiddetten uzak durması, yanıltmamalı. Tam aksine, PKK'nın bir bütün olarak lojistik ve maddi destek anlamındaki aktiviteleri, gençlerin yurtdışında silahlı mücadele için kazanılması endişe verici. Bu tavrıyla da terör örgütü aslında Almanya'da şiddetten uzak durmasının stratejik bir opsiyon olduğunun altını çiziyor" ifadesini kullandı.PKK'NIN yeniden değerlendirilmesini gerektirecek pozitif gelişmelerden söz etmenin kesinlikle mümkün olmadığının altını çizen müsteşar Özdemir, "Sonuç olarak PKK yasağının kaldırılması sorusu da gündemde değil. PKK yasağının kaldırılmasında Alman-Türk ilişkileri de bir rol oynamıyor" diye cevap verdi. Akbulut, "Yasağın kaldırılması lehine hangi değişiklikler söz konusu?" diye sormuştu.