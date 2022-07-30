Almanya’da sıfır büyüme şoku

Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu körükledi, arz darboğazları endüstri üzerinde baskı oluşturdu. Ukrayna savaşı, Almanya'daki mevcut sorunları kötüleştirdi. Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'da büyüme durdu. Federal İstatistik Dairesi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH), 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyreğinde durgunlaştığını açıkladı. GSYİH'de büyüme yüzde 0.0 oldu.yılın ilk çeyreğinde 0.8 büyüme gerçekleşirken, ekonomistler yılın ikinci yarısı için yüzde 0.1 artış bekliyordu, ancak o da olmadı. Ekonomistler, ülkede görülen en yüksek enflasyonun, özel tüketimi yavaşlattığına dikkat çekti ve "Ukrayna savaşı, Alman ekonomisini zaten rahatsız eden sorunları daha da kötüleştirdi. Almanya durgunluğun eşiğinde" açıklaması yaptı. FRANKFURTCommerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Kraemer, Alman ekonomisinin zaten bir gerileme içinde olduğunu ifade etti ve "İşlerin ne kadar kötüye gittiği öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde. Gaz akışı tamamen durursa, derin bir durgunluk kaçınılmaz olur. Bu, Alman ekonomisinin artık büyümeyeceği, küçüleceği anlamına gelir" dedi.AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.7 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 0.2 artması yönündeydi.Öte yandan Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuzda yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a çıktı. Haziranda enflasyon yüzde 8.6'ydı. Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçka'da yüzde 10.4, Hollanda'da yüzde 11.6 seviyesinde ölçüldü.