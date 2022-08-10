Başbakan Scholz köşeye sıkıştı

Almanya'nın en eski özel bankalarından olan ve 1798 yılında kurulan Warburg Bankası'nın odağında olduğu Cum-Ex skandalı sonunda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a da uzandı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Johannes Kahrs'ın evinde yapılan baskında 200 bin euronun üzerinde nakit para bulunması, gözleri Kahrs'a en yakın isimlerden olan Başbakan Olaf Scholz'a çevirdi.KAHRS'IN evinde bulunan nakit paranın Cum-Ex skandalı kapsamında rüşvet olarak verilmiş olma ihtimali üzerine Başbakan Scholz'un resmi e-mail adresi mercek altına alındı. Savcılık, Scholz'un başbakanlığı döneminde yaptığı konuyla ilgili yazışmalardan Scholz'un rolünü aydınlatmaya çalışıyor. Scholz'un, Cum-Ex skandalına adı karışan Warburg Bankası'na vergi cezası verilmesini önlediği tahmin ediliyor.WARBURG Bankası'nın adının karıştığı Cum-Ex skandalı kapsamında finans uzmanları hisse senetlerini kâr payı ödeneceği gün başka hesaplara kaydırarak, vergi iadesi alınmasını sağladı. Ancak bu vergiler, hiç ödenmeyen vergilerin iadesi olduğu için yolsuzluk kapsamına girdi. Ödenmeyen vergileri ödemiş gibi gösteren bankacılar ve zengin işadamları, devleti en az 35 milyar euro dolandırdı.HAMBURG Maliyesi skandal kapsamında bankaya milyonlarca euroluk bir vergi cezası kesmişti. Ancak daha sonra bankadan bu ceza tahsil edilmedi. Scholz'un bankanın ortaklarından olan Christian Olearius ile buluşmasından kısa süre sonra maliyenin cezadan vazgeçmesi şüphe uyandırmıştı. Ancak daha sonra mahkeme kararıyla banka haksız yere aldığı 176 milyon euroluk vergi iadesini ödemek zorunda kalmıştı.