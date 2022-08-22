Çift haneli enflasyon uyarısı

MERKEZ Bankası Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da son 70 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanacağını söyledi. Akaryakıt indiriminin ve 9 euroluk bilet uygulamasının ay sonunda sona ereceğini hatırlatan Nagel, "Bu nedenle enflasyon yüzde 10'a çıkabilir. Gaz ve elektrik fiyatları beklenenden fazla arttı" diye konuştu.NAGEL, enerji krizinin daha da kötüleşmesi durumunda önümüzdeki kış ekonomide bir durgunluğun yaşanabileceğini vurguladı. Nagel, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) daha fazla faiz artırımı çağrısında bulundu. Almanya çift haneli enflasyonu son olarak yüzde 11'lik oran ile 1951'de görmüştü.