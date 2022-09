Kriz giderek büyüyor bıçak kemiğe dayandı! Avrupa dibe vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın doğalgaz ile gıda ürünü akışını etkilemesi, daha evvelinde koronavirüsün getirdiği sıkıntılar, Avrupa'yı zora düşürdü. Üretim maliyetlerinin artması ile birlikte gelen fiyat artışları artık beraberinde dev şirketlerin iflasını getirmeye başladı. Zamlar ile enflasyondan bunalan halk ise sokaklara çıkar oldu.Başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan her gün zam, şirket iflas ıve kısıtlama haberleri yayılmaya başladı. Liderler duruma çözüm üretmek için toplantıdan toplantıya koşuyor. Halk, elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, ısınmak için kış gelmeden alternatif arayışına girildi. Hükümetler çaresiz kaldı.Berlin ve Leipzig'de bir grup, artan enerji fiyatları nedeniyle sokağa inerek, "Yeter artık - donmak yerine protesto et" sloganları atarak hükümeti protesto etti. Köln'de de doğalgaz zamlarına karşı 2 bin kişinin katılımı ile protesto gösterisi düzenlenmişti.Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Arcelor Mittal, yüksek enerji fiyatları nedeniyle bu ay sonu itibariyle Bremen ve Hamburg'daki üretim tesisini kapatacağını açıkladı. Şirketin Almanya CEO'su Reiner Blaschek, "Gaz ve elektrik fiyatlarındaki on kat artışla artık yüzde 25'i ithalatla sağlanan bir pazarda rekabet edemiyoruz" açıklaması yaptı. Yıllık cirosu 57 milyar dolar olan Lüksemburg merkezli çelik grubu, Duisburg ve Eisenhüttenstadt'taki tesislerinde de kısa süreli çalışma uyguluyor.şirketler enerji krizi nedeniyle iflas başvuruları yapıyor.yaklaşan kış nedeniyle alternatif ısınma yolları arıyor.fiyatı artışı beraberinde fahiş zamları getiriyor.rakamlarındaki artışın önüne geçilemiyor.artırımına gidilecek olması halkı endişelendiriyor.halka sunduğu yardım paketleri yetersiz bulunuyor.akışının durması nedeniyle her alanda tasarrufa gidiliyor.gün farklı alanlardan en kötü senaryo için hazırlık haberleri yayılıyor.artık alışveriş yapmıyor.Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, "Ukrayna'da savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Büyük ölçüde artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandıFransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine ya da Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazlasına denk geliyorHollanda'nın Groningen bölgesinde uzun yıllardır hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Şirket yönetimi, karara gerekçe olarak, enerji fiyatlarının çok yüksek olması ve hükümet desteğinin olmamasını gösterdi. Kararın, yaklaşık 200 fabrika çalışanına olumsuz yönde yansımasına kesin gözüyle bakılıyor.Hollanda istatistik Kurumu (CBS), Ağustos ayının enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkede Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 12'ye yükseldi. Temmuz ayında yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon, 1975'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranını işaret etti.İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılacağı bildirildi. Kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.Kriz nedeniyle otomobil satışlarındaki düşüş sürüyor. Artan enerji ve gıda fiyatları göz önüne alındığında, insanların artık daha büyük alımlar yapmak konusunda isteksiz olduğu, bunun da otomobil satışlarını olumsuz etkilediği belirtildi. Ülkede Ağustos ayında sadece 199 bin 200 adet otomobil satıldığı açıklandı. Rakam son 30 yılın en kötü satışını gösterdi.İtalya'da bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500'e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.