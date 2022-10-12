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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Mülteciler Türkiye’ye ödül Merkel’e

Mülteciler Türkiye’ye ödül Merkel’e

Türkiye kayıtlı 4 milyona yakın mülteci ağırlıyor. Ama Birleşmiş Milletler, Almanya’nın eski başbakanı Merkel’i, ‘1.2 milyon mülteciye kapı açtın’ diye ödüllendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılın Nansen Mülteci Ödülü'nü Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'e verdi. Merkel ödülü, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde 1.2 milyon Suriyeli mülteciye kapıları açtığı gerekçesi ile aldı. Avrupalı Türkler, Türkiye'nin şu anda kayıtlı 3 milyon 652 bin 134 mülteciyi ağırladığını, sayının çok daha yüksek olduğunu ifade edip ödülün Merkel'e verilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. Törende konuşan Merkel ise Türkiye'nin Almanya'dan daha büyük yük üstlendiğinin altını çizdi.
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Mülteciler Türkiye’ye ödül Merkel’e
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