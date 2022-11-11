Dortmund’dan Safiye Ali jesti

ALMANYA'NIN Dortmund Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın doktoru olan ve 1952'de ölen Safiye Ali Krekeler'in adına ödül verilmesini kararlaştırdı. Çocuk sağlığı alanındaki başarılı çalışmalara imza atanlara verilecek ödülü kazanan 20 bin euro da para alacak. Dortmund Merkez Mezarlığı'ndaki mezarının başına anma taşı da dikilecek.DORTMUND Belediyesi'nden Jörg Stüdemann, "Kent yönetimi olarak sadece bir doktoru onurlandırmak değil, aynı zamanda Türk-Alman ilişkilerinin öncülerinden biri olarak ödüllendirmekten de mutluyuz" dedi. Safiye Ali, tıp eğitimini Almanya'nın Würzburg Üniversitesi'nde almış, 1928'de Dortmund'a yerleşmişti.