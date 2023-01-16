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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Profesörden NATO baheneli faşizm

Profesörden NATO baheneli faşizm

İsveçli Prof. ‘Türkiye NATO’ya girişimizi engelledi’ diyerek Fatma Zehra’nın staj başvurusunu kabul etmedi. Fatma, “Gerekçe, ırkçı ve çocukça” diye tepki gösterdi

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S., Erasmus kapsamında, 23 Kasım 2022'de, Stockholm Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Per Carlbring'e, yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair e-posta gönderdi. Birkaç saat sonra İsveçli Profesör başvuruyu, "Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim ancak Türkiye İsveç'in NATO'ya girişini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm" ifadesiyle geri çevirdi. Fatma Zehra S., "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz" diye tepki verdi. İSTANBUL
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Profesörden NATO baheneli faşizm
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