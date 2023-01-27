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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Afyonlu Selina 23 yıldır sahada

Afyonlu Selina 23 yıldır sahada

Doğumunun üçüncü günü maça gitti, dört yaşında futbola başladı. Alman Kadın Milli Futbol Takımı’nın başarılı ismi Selina Çerçi’nin öyküsünü babası SABAH’a anlattı

Bundeslıga'da FC Köln forması giyen 2000 doğumlu Selina Çerçi'nin babası Ferhat, kızının doğduktan birkaç gün sonra beşiği ile maçını izlemeye geldiğini anlattı. Baba Çerçi, "Ben 30 yıl amatör kümede futbol oynadım. Kızımın bebekliği ve çocukluğu hep futbol sahalarında geçti. Belki de bu yüzden futbola ilgi duydu. Dört yaşında kendi isteği ile futbola yazıldı, Almanya A milli takımına kadar uzandı. Selina'ya Türkiye, Azerbaycan ve Almanya milli takımları teklifte bulundu. Türkiye, tekliften sonra aramadı. Azerbaycan çok ısrarcı oldu, ama kızım Almanya'yı tercih etti" dedi. Afyonkarahisarlı Çerçi, şu anda sakatlığı bulunan kızının önümüzdeki ay yeniden sahalarda olacağını söyledi. Çağlayan AKTÜRK
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Afyonlu Selina 23 yıldır sahada
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