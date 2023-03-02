Sally’ye hırsızlık şoku

Yaşanan olayın şokunu yaşayan Saliha Özcan, sesleri duyduğunu, ama havanın çok rüzgarlı olduğu için kepenklerin ses çıkardığını sandığını söyledi. Özcan, "Çok ürkütücü bir şey, çünkü olay sırasında evdeydik. Arka taraftan bizim evimize de girebilirlerdi ama hepimiz iyiyiz" diye konuştu. Sally'nin eşi Murat Özcan da, "Kimse yaralanmadı, merak etmeyin, hepimiz iyiyiz" diyerek, Sally'nin hayranlarını teselli etmeye çalıştı. Salihan Özcan'ın Waghaeusel'deki 'Sallycon Valley' adını verdiği iş merkezinde tekstil ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yer alıyor. 'Sallycon Valley'de 100'den fazla personel çalışıyor.