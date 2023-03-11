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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Karsu milyonları derinden etkiledi

Karsu milyonları derinden etkiledi

Hollanda’da yaşayan sanatçı Karsu’nun deprem felaketinin ardından gösterdiği çaba takdir edildi. Bakan Çavuşoğlu, “Karsu milyonları yardıma sevk etti” dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 10 akrabasını yitiren Hataylı sanatçı Karsu Dönmez'in deprem sonrası çabası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun takdirini kazandı. Çavuşoğlu, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle buluşmasında Hollanda'da yaşayan Dönmez'i unutmadı. Bakan, "Hollanda'da, 10 akrabasını depremde kaybeden caz sanatçısı Karsu'nun kalpten paylaşımları, biz dahil milyonlarca insanı derinden etkiledi, yardıma sevk etti" dedi. Çavuşoğlu, depremlerin bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet olduğunun da altını çizdi.
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Karsu milyonları derinden etkiledi
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