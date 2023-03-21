Efsane geri döndü

Avrupa'da yaşayan neredeyse her Türk vatandaşının bildiği Ford Transit marka minibüs, iş insanı Mevlüt Arabacı tarafından Almanya'ya getirildi. 1976 model aracın Almanya'ya geliş hikayesini anlatan Arabacı, "Araç, Doğubayazıt ilçesinde köyler arası taşımacılık yapıyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla satın aldım ve Bingöl'de trafiğe açtırdım" dedi.Arabacı, "Aracı önce makyajladık, sonra İstanbul'a, ardından Almanya'ya getirdik. Bir zaman sonra gümrük bedelini ödeyip efsane transite Almanya plakası alacağız. Bu aracın Türkler arasında yeri başkadır. Her gören resim çekiliyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Transit anısı olmayan Türk vatandaşı çok azdır" diye konuştu.