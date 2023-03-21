Yasağın faturası ağır oldu

Berlin'in okulda başörtülü öğretmenlere yönelik genel yasak kararı, eyalete ağır fatura olarak döndü. Berlin Eyaleti, başörtüsü yasağı nedeniyle devlet okullarında öğretmen olarak çalışamayan kadınlara 22 bin 170 euro tazminat ödedi. Söz konusu miktar, Eyalet Milletvekili Elif Eralp'in konuya ilişkin sorusu üzerine ortaya çıktı.Eyalette 2005'te yürürlüğe giren yasa ile devlet okullarında öğretmenlerin başörtüsü takması yasaklanmıştı. 2016'da da dokuz öğretmen adayı, başörtüsü nedeniyle işe alınmamış ve davacı olmuştu. Anayasa Mahkemesi, geçen ay Berlin Senatosu'nu haksız bulmuş ve eyaleti Tarafsızlık Yasası'nı değiştirmek zorunda bırakmıştı.