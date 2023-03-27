Sally’ye jüri desteği yetmedi

ALMAN RTL televizyonunda yayınlanan Let's Dance adlı dans yarışmasına katılan Sally lakaplı Saliha Özcan, yarışmaya 5. tur sonrası veda etti. 34 yaşındaki Özcan, dans eğitmeni partneri Massimo Sinato ile çıktığı sahnede, jüri üyelerinden geçer oy almasına rağmen seyirci oyları yetersiz kalınca elendi. Jüri üyesi Motsi Mabuse, "Bu dansın diğerlerinin en iyisiydi" dedi, ancak seyirci aynı görüşü paylaşmadı. Yarışmada yer alan ünlü şef Ali Güngörmüş ise jüriden düşük oy almasına rağmen, seyirci desteği ile üst tura çıkan isimler arasında yer aldı. KÖLN