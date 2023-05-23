Seçmen yalana kanmadı

Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtdışında sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtları, her türlü yalana sarılmaya başladı. Sosyal medyadan kendilerini AK Parti seçmeni olarak tanıtan yalancılar, 'İlk turda kullandığınız oy, ikinci turda da geçerli. Tekrar oy vermenize gerek yok' dedi. Bu yolla Erdoğan'a gidecek oyları engellemeye çalışan yalancıların oyununu seçmen bozdu.Otobüslerlesandıkların kurulduğu noktalara gidenler, "Seçime ilgi ilk turdan daha yoğun. Uzun kuyrukta saatlerce bekliyoruz, ancak sandıktan Erdoğan'ı daha güçlü çıkaracağız" dedi. Sandığa koşanlar arasında çok sayıda gelin ve damat da yer aldı. Bazıları nikah masasından kalkıp oy kullanmaya gitti, bazıları da düğün salonuna girmeden önce sandığa koştu.