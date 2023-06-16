Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) açıkladı: PKK’nın para üssü Avrupa

AvrupaBirliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayımladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"nda terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da propaganda için para toplamayı sürdürdüğü belirtildi. Raporda, PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi.Raporda, örgütün topladığı paraları Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı. PKK'nın "kampanya" adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB'de büyük miktarda fon elde ettiği bildirildi. Terör örgütü PKK'nın AB ülkeleri içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla da gelir elde ettiğine işaret edildi, çok sayıda kişinin bu yüzden gözaltına alındığı aktarıldı.EUROPOL, AB vatandaşlığına veya oturum hakkına sahip olan terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye ve Irak'ta çatışmalara katıldıklarını ve tüm bu faaliyetlerin PKK'nın ana organizasyonu tarafından yürütüldüğünü belirtti. PKK'nın, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için AB'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu da aktarıldı. LAHEYAVRUPA'DA aşırı sol eğilimli kişilerin çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK'ya katıldığı aktarılan raporda, terör örgütü saflarında yer aldıktan sonra geri dönen bu kişilerin, AB üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı. PKK'nın, AB'deki aşırı sol örgütler ve anarşist gruplarla yakın ilişkide olduğu, YPG unsurlarının bu gruplara eğitim verdiği ifade edildi