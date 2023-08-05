Irkçıları Meclise AfD’li vekil sokmuş

Darbe planları yapmakla suçlanan "Reichsbürger" isimli İmparatorluk Vatandaşları'nın Federal Meclis'te keşif yaptığı ve fotoğraflar çektiği öğrenildi. Meclise silahlı baskın planlayan ırkçıların keşif yapabilmeleri için, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) o dönemki milletvekili Birgit Malsack Winkemann tarafından meclise alındığı ortaya çıktı.edilen bilgilere göre ırkçılar mecliste odaların, genel kurul salonunun fotoğraf ve videolarını çekti. Örgütün, meclisi basmak için 16 kişilik özel bir grup kurduğu öğrenildi. Operasyon düzenlenen örgüte dönük baskında aralarında bir prens, eski askerler, doktorlar ve milletvekilinin de olduğu 25 kişi gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.