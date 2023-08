Can Uzun tarihe geçti

Geride kalan sezon U 19 Ligi'nde gol kralı olunca profesyonel kadroya dahil edilen Can Uzun, 2. Bundesliga'nın ikinci haftasında takımının Hannover ile 2-2 berabere kaldığı maçta duble yaptı. 17 yaş 8 ay 25 günlükken gol atmayı başaran Can Uzun, Nürnberg takımının kulüp tarihinde en genç golcüsü olarak tarihe geçti.Dört sezon önce 13 yaşında adım attığı Nürnberg'de önce tarih yazan Can Uzun, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçerek sorumluluk alabileceğini de gösterdi. Türkiye genç milli takımında da görev yapan golcü ile Bayern Münih de yakından ilgilenmişti. Alman basını, Uzun'un bu sezon 2. Lig'in flaş isimlerinden biri olacağını yazdı.