Edanur basketbolda zirveye yürüyor

HENÜZ sekiz yaşındayken annesinin çok hareketli bulup TG Sandhausen basketbol kulübüne yazdırdığı Edanur Çağlar, 2. Basketbol Ligi takımlarından ASC Mainz'a transfer oldu. USC Heidelberg Üniversite Takımı'nda ardından Weiterstadt Takımı'nda forma giyen Edanur, son olarak TSV Speyer'de basketbol oynamıştı.İşletme ve Yönetim Bilimleri öğrenimi de gören Zonguldaklı Edanur, en büyük hedefinin önce birinci lig takımlarında ardından da Türkiye ve Almanya milli takımlarında oynamak olduğunu söyledi. Almanya'daki Türk kızlarının daha çok futbol veya voleybolla ilgilendiğini belirten Edanur, "Almanya'nın basketbolda dünya şampiyonu olmasından sonra bu spora ilgi arttı" dedi.