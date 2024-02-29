Filistin’e destek veren yönetmene ölüm tehdidi

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan filmiyle ödüle uzanan yönetmen ölümle tehdit edildi. 'Başka Ülke Yok' (No Other Land) adlı filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham, "Ödül törenindeki konuşmamın ardından ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım" şeklinde konuştu.Basel Adra - Yuval AbrahamAbraham eşit haklar, ateşkes ve ırk ayrımına son verilmesi çağrısında bulunduğu festival konuşmasının ardından sosyal medyada 'antisemitik' olarak etiketlendiğini ifade etti. Yönetmen, aşırı sağcı bir İsrail çetesinin kendisine ulaşmak için ailesinin evine gittiğini, gece yarısı kaçmak zorunda kalan aile üyelerini tehdit ettiğini söyledi. Abraham, "Ölüm tehditleri alıyorum" dedi.İsrailli yönetmen, antisemitizm teriminin Almanlar tarafından, sadece İsrail'i eleştiren Filistinlileri değil, Gazze'deki ölümleri sona erdirecek ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkesi destekleyen kendisi gibi İsraillileri susturmak için de kötüye kullanıldığını ifade etti. Abraham, antisemitizm sözünün içinin boşaltılmasının Yahudileri tehlikeye atacağını belirtti. FRANKFURT