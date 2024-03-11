Kreşler çöküşün eşiğinde

Almanya'da okul öncesi eğitimde büyük sıkıntı yaşanıyor. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, Almanya'da 430 bin kreş açığı bulunuyor. Giderek daha fazla ebeveyn, özellikle küçük çocukları için profesyonel çocuk bakımı istiyor. 2013 yılından bu yana bir yaşından büyük çocuklar, yasal olarak kreşlere gitme hakkına sahipken, mevcut kreşlerde personel açığı nedeniyle yeterince eğitim verilemiyor.Bertelsmann Vakfı'ndan Anette Stein, "Çalışan sıkıntısı, yasal hakkın yerine getirilmesini ve eğitim görevinin uygulanmasını giderek zorlaştırıyor. Durum, çocuklar, ebeveynler ve mevcut personel için dayanılmaz hal almıştır. 98 bin 600 kalifiye personele ihtiyaç duyuluyor" dedi. Bavyera'daki kreş çalışanları derneği ise çöküşe dikkat çekmek için parlamentoya dilekçe sundu.