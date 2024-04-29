Metal sendikası gelecekten endişeli

ÜLKEDE 2,5 milyonun üzerinde üyesi olan İG Metal Sendikası, sadece Almanya'nın güneyinde binlerce kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu. İG Metal Schweinfurt Sendika Temsilcisi Thomas Höhn, Schweindorf ve Main Rhön bölgelerinde 2024 ve 2025 yıllarında binlerce çalışanın işsiz kalabileceğini söyledi.ÖZELLİKLE ZF, Bosch Rexroth ve SKF gibi büyük şirketlerde çalışan işçilerin geleceklerinden kaygı duydukları kaydedildi. SKF Schweinfurt tesislerinden son 18 ayda 500 kişinin işten çıkarıldığı, bir yıl içinde 400 çalışanın daha gönderileceği bildirildi. ZF'nin ise Schweinfurt tesislerinden 2 bin kişi gönderilmesi sözkonusu.