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Ayşe Akın kimdir?
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Ayşe Akın, 3 Nisan 1993 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ İlçesi, Adayazı Beldesi nüfusuna kayıtlı bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur. Asıl adı Ayşe Özdemir'dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, Yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını "Ayshe" olarak kullanmaktadır.

Henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. Türkiye'ye gelmeden önce İşletme-ekonomi okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin seçmelerine girdi, altı ay sonra İtalyan bir prenses karakteri için çağrıldı. 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin 4. Sezonunda dizisinin 87.bölümünde Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı.

Bir arkadaşı ile bir ses yarışmasına izleyici olarak gittiğinde oturduğu yerden şarkıyı söylediğinde de DMC'nin patronu Samsun Demir'in ilgisini çekerek proje teklifi aldı.

Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, "Kim Ne Derse Desin" şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Şarkıyı Fransızca versiyonuyla da seslendiren Akın, artık sektörde Ayshe adıyla anılacak.

18 yaşındayken Futbolcu Önder Turacı ile kısa bir evlilik yaptı. 30 Mart 2011 tarihinde Kayseri'de yıldırım nikâhıyla evlendi. Düğünü ise 11 Haziran 2011 tarihinde Belçika'da olacaktı. Ama düğünü iki hafta öncesinden iptal ettiler. Ardından da 2012 yılında boşandılar.

2014 yılında "Güllerin Savaşı" adlı dizide Canan Ergüder, Damla Sönmez, Barış Kılıç, Yiğit Kirazcı, Sercan Badur, Atilla Şendil, Turgay Tanülkü ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :
2014 – Güllerin Savaşı (Duygu) (TV Dizisi)
2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Cenevizli Gabriela) (TV Dizisi)

Albümleri :
2015 – Kim Ne Derse Desin (single)

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