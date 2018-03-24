Yüreğİm yanıyor

Denizli
Acıpayam'da geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada babasının Musa Akın
'ın cenazesine Beytullah Akın
yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Akhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada şoför Beytullah Akın'ın ön koltukta oturan ve ağır yaralanan eşi Ayşe Akın
, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi
'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Akın'ın karnındaki ikiz bebekler de kurtarılamadı. 1 GÜNDE 4 CENAZE
Kazada yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Beytullah Akın, aynı gün hem babasını hem de eşi ve ikizlerini kaybetti. Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde önce Musa Akın, ardından da gelini Ayşe Akın, toprağa verildi. Musa Akın, öğlende Akça Hisar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. İkindi namazının ardından da Ayşe Akın için cenaze namazı kılındı. Akın'ın hastanede hayatını kaybettiği sırada sezaryenle alınan ancak ölen biri kız ikiz bebekleri de yanına konuldu. Ailesinden geriye 2 yaşındaki Eymen ile 9 yaşındaki oğlu Süleyman Akın
kalan acılı eş Beytullah Akın, "Büyük oğlum Süleyman Akın, Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Durumu şu anda iyi. Vücudunda kırıkları var. 2 yaşındaki oğlumun durumu gayet iyi. Büyük oğlumun kazada annesinin öldüğünden haberi yok. Hastanedeki tedavisinin ardından psikolog eşliğinde oğluma olanları anlatacağız" dedi. Yaşadığı acının tarifsiz oludğunu belirten Beytullah Akın, "İçim kan ağlıyor. Ayakta duracak halim yok. Göğsümde hala ağrı var. Nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Yine de Allah'a şükür. Şu an daha da iyiyim. Bundan sonraki süreçte daha güçlü olmam gerekiyor. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapacağım" şeklinde konuştu.