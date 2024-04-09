Anneden oğluna bayram hediyesi

Bursa'da ikamet eden Akın ailesinin organ yetmezliği sebebiyle yaşadıkları üzüntüler geride kaldı. 12 yıl önce tedavilere cevap vermeyince kadavradan nakil olarak sağlığına kavuşan Haluk Akın, üniversite son sınıftaki oğlunun böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Babasının yaşadığı böbrek yetmezliği sebebiyle üzerine titrediği Yusuf, 7 yaşına kadar bütün kontrolleri başarıyla geçti. Sağlık sorunu olmadığı düşünülen Yusuf, 18 yaşına geldiğinde çok genç yaşta hipertansiyon hastası olduğunu öğrendi. Yapılan incelemelerin ardından böbrek yetmezliği de tespit edilen Yusuf, yaklaşık 3.5 yıl tedavi gördü. Tedaviye olumlu cevap alamayan Yusuf'un nakil veya diyaliz arasında karar vermesi gerekiyordu. Oğlunun diyalize girmesine gönlü razı olmayan annesi Ayşe Akın, böbreğini vererek bayrama 3-4 gün kala en güzel bayram hediyesini ona vermiş oldu.Başarılı operasyonu Prof. Dr. Bülent Oktay gerçekleştirdi. Üniversite son sınıf öğrencisi Yusuf Akın, "Bugün annemden bayram hediyesi olarak böbrek naklini gerçekleştirdik. Doktorum, 'ya diyaliz ya da nakil olmalısın' dediğinde diyalizin uzun vadede sonuçları göz önüme geldi. Nakil olmamım daha iyi olacağına karar verdik. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Annemin bana bugüne kadar aldığı ve verdiği en güzel hediye bu oldu. Benim için paha biçilemez bir şey oldu. Annem sağ olsun. Bana hiç düşünmeden böbreğini verdi" diye konuştu. İHAAYŞE Akın, "Organ bağışı konusunda herkesin çok özverili olması gerekiyor. Canlıdan canlıya herkes gönüllü oluyor. Ama kadavradan nakillerin çoğalması gerekiyor. Bunu en çok yaşayanlar biliyor. Bunun içinde bağışçıların ailesiyle konuşması gerekiyor. Hayatını kaybetmiş bir yakınınızın organını bağışla kararı hiç kolay değil. Ama vefat eden yakınınız hayattayken organlarımı bağışlayın diye vasiyette bulunduğu zaman insanların karar vermesi daha kolay oluyor" dedi.