Türk modasında gençlerin dönemi

Pek çok genç, moda arenasında var olmak istiyor... Kimi üniversite eğitiminden sonra bu yola koyuluyor, kimi en başından eğitimini moda konusunda alıyor. Yarışmalara, fuarlara katılıyorlar ve sonrasında en çok boy göstermek istedikleri yer İstanbul Moda Haftası oluyor. Çünkü burası onların vitrini. Uluslararası satın alımcıların da bulunduğu moda haftalarında koleksiyonlarını sunan genç tasarımcılar sosyal medyanın da gücünü kullanarak dünyaca ünlü starlara da ulaşabiliyor. İşte moda dünyasının yeni yıldızları ve yolculukları...

GÖKHAN YAVAŞ

ALDIĞIM ÖDÜLLERİN PARASINI BİRİKTİRDİM



1988 doğumluyum. Markamı kuralı yaklaşık altı ay oldu.

Sanata ve resime hep ilgim vardı. İzmirliyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldum. 2016 yılında Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda ikinci oldum.

Gökhan Yavaş ismiyle ilk kez defile yaptım bu sezon. IMA'da da eğitim aldığım için daha önce New Gen by IMA kapsamında iki kez koleksiyon sergileme imkanım olmuştu.

Markamı kurabilmek için yarışmalardan kazandığım paraları biriktirdim.

Genç bir markaysanız kumaş ve aksesuvar üreticileri sizi daha yeni yeni tanıyor. Kendinizi tanıtmanız zaman alıyor.

Şu an markam kendi kendini döndürüyor. Bir showroom'um var.

MELTEM ÖZBEK

DESTEKLERİ İYİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM

Annem ressam. Anneannem terziydi. Renkler ve kumaşlar hayatımın içindeydi. Hep içimde bir şeyler tasarlama isteği vardı. Moda benim kendimi ifade etme şeklim.

Elimden geldikçe proje ve yarışmalardan yararlanarak ilerledim. Bu işe adım atanlara da bunu tavsiye ederim. Destekleri iyi değerlendirmek lazım.

Özge Ulusoy, Bade İşçil, Gökçe Bahadır gibi isimler giyiyor tasarımlarımı.

2014'te ilk kez moda haftasında koleksiyonumu sergiledim. Dört senedir moda haftasına katılıyorum.

Yavaş yavaş tasarımlarımı ihraç etmeye başladım.

Üniversitede uluslararası ilişkiler okudum. Ama moda içimde vardı ve moda üzerine kendimi geliştirmeye karar verdim.

Bu konudaki eğitimimi İstanbul Moda Akademisi'nde (İMA) ardından da Vakko/Esmod Moda Akademisi'nde aldım.

2012 yılında da İTKİB bursuyla London College of Fashion Tasarım Yaratımı programını tamamladım. Moda yolculuğuma aldığım ödüllerin maddi desteğiyle devam ettim.

Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasında ödül almam benim için bir dönüm noktası oldu.

ŞANSIM ADALI /SUDİ ETUZ

MODA HAFTASINA KATILMAK İMKAN MESELESİ



Beş sezondur moda haftasına katılıyorum. Ancak ilk büyük defilemi bu moda haftasında yaptım.

Markamın ismi yani Sudi Etuz, kendi kızlık soyadım ve en büyük ilham kaynaklarımdan biri olan anneannemin kızlık soyadının birleşmesinden oluşuyor.

Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Ancak sonrasında moda eğitimi almak için LaSalle College'i bitirdim.

Beni markamın da ilham kaynağı olan anneannem büyüttü ve o inanılmaz dikiş dikerdi. Bana da dikiş dikmeyi o öğretti.

Maddi imkanlar tabii ki tasarımcılar için çok önemli. Bazı sezonlar satışlar çok iyi bazı sezonlar işler istediğimiz gibi gitmiyor. O anlarda eşim ve ailem yardımcı oluyor. Eğer onlar olmasa belki de zor geçen bir sezondan sonra devam edemeyebilirdim.

Markanı tanıtabileceğin en büyük platform moda haftası. Ama katılmak gerçekten de çok kolay değil. Her tasarımcı katılmak ister ama maddi imkanlardan dolayı birçok insan katılamıyor. Kendi alıcıma, yabancı satın almacılara ya da satış noktalarına kendimi göstermem için, en önemlisi de "moda dünyasında ben de varım" diyebilmek için moda haftasına katılmam çok önemli.

ŞEBNEM GÜNAY

HADİD KARDEŞLER SAYESİNDE 10 BASAMAK ATLADIM

Belçika'da doğdum ve 19 yaşıma kadar orada yaşadım. Moda eğitimimi İstanbul Moda Akademisi'nde (İMA) aldım.

Bu yıl New Gen by İMA kapsamında koleksiyonumu sergiledim. Okulumun ilk yılında Paris'te Who's Next fuarında en iyi tasarım ödülünü kazandım.

Markamı kuralı henüz altı ay oldu. Hadid kardeşler tasarımlarımı giydi. İnanılmaz bir ilgi var şu an markama. Instagram'da şans eseri stil danışmanlarıyla yolum kesişti.

İnanılmaz bir şey tasarımımı onların giymesi. Para vererek, araya bir ajans koyarak olmadı bu. Gerçekten beğendi ve giydi. Zaten giydikleri her şey tüm dünya tarafından bir anda duyuluyor. Onlar sayesinde 10 seviye atladım.

Online sitemdeki alışverişin yüzde 70'ini yabancılar yapıyor. Lüksemburg'da da bir mağazada satılıyor tasarımlarım.

Tekstil üreticisi bir ailenin kızıyım. Ticaret eğitimi aldım. Şirkette çalışacağımı düşünüyordum ve matematiği çok sevdiğim için finans ya da maliye ile ilgili bir alanda çalışırım diye düşünüyordum. Tasarım yapmak, kendi markamın olması en başında aklımda yoktu.

Ailemin tekstil kökenli olması tabii ki büyük bir şans. Ama ailem tasarımcı olmam için beni desteklemedi. Babam şirkette kalıp çalışmamı tercih ederdi. Şu an diyor ki "Burnun sürtsün dedim ama şimdi aldın başını gidiyorsun."

Çorum'dan Güney Afrika'ya kadar her yerde satıyor tasarımlarım. Markalar, sosyal medya sayesinde çok hızlı ilerliyor.