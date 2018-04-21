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Dünya şöhretleri bu markanın peşinde

, yedi yıl önce ’nin ilk lüks moda markası ’i kurdu. Herkes “Türkiye’den bir dünya markası çıkmaz” derken, Les Benjamins bugün yıldızları peşinden sürüklüyor

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Dünya şöhretleri bu markanın peşinde
Bizler "'den lüks moda markası çıkar mı?" diye konuşurken 1989 doğumlu , adlı Türkiye'nin ilk lüks giyim markasını bundan yaklaşık yedi yıl önce kurdu. Birçoğumuzun dikkatini çekmeden markasını hayata geçirdiğinde 22 yaşındaydı. Yani henüz üniversiteyi bitirmeye çalıştığı yaşta... İlk andan itibaren yapmak istediğini net bir şekilde biliyordu. Yurtdışında eğitim almış olmanın da avantajıyla dünyayı biliyordu. Kendi sevdiği gibi kendi giyindiği gibi tasarımlar yaptı, kendi oldu ve kurduğu Les Benjamins firması bu geçen süre ide dünyanın farklı noktalarında bilinen bir markaya dönüştü. "Markanız nerelerde güçlü?" diye sorduğumda rahatlıkla " ve Uzakdoğu" yani lüks dünya moda markalarının hayatta kalmaya çalıştığı noktaları işaret ediyor. Aydın ile Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmanın ardından bir araya geldik.

- Rita Ora, Jourdan Dunn, Barbara Palvin, Robert Downey Jr. tasarımlarınızı giyiyor. Nasıl oluyor da bu kadar ünlü sizden haberdar ve bu başarının sırrı nedir?
- Kendim olmak, özgün olmak. Hayal ettiklerimi yapmak. Köklerimi, olduğum şeyi gizlememek; tam tersi daha da üstüne bastırarak ortaya koymak. Bu başarıda etiketlerimizde '' yazması, markanın bir hikayesinin olması ve sokak modasıyla farklı kültürleri bir araya getirmemizin etkisi büyük.

- Markanızı ilk kurduğunuz yıllarda bu kadar büyük bir başarı bekliyor muydunuz?
- Hayır beklemiyordum. Sadece bir marka kurma hayalim vardı ama bu noktaya gelebileceğimiz hiç aklıma gelmiyordu. Şimdi ise dünyanın her popüler şehrinde bir butiğimizin olmasını hayal ediyorum. Bu amaç için çalışıyorum. "Türkiye'den dünya markası çıkmaz" diyerek karşı çıkanlar da oldu, "Hayal ettiğin şeyi yapmalısın" diyenler de. Annem, kardeşlerim ve dostlarım ilk andan itibaren yanımdaydı. İlk başta karşı çıkanlar şu an başarımı hayranlıkla izliyor. Yeni bir işe girdiğiniz zaman sizi destekleyenler de olur karşı çıkanlar da. Önemli olan sizin ne istediğiniz.

- Bir marka kurmayı ilk hayal ettiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Bu kadar kendinizden emin ve kararlı olmanızda neler etkili oldu?
- 'de lisede okurken hayalim hep buydu. Arkadaşlarıma hep tasarım yapmayı istediğimi ve bir gün bir moda markamın olacağını söylüyordum. Eğitimim, iş tecrübelerim, özel hayatım ve tüm yaşadıklarım beni bu günlere hazırladı.

ILK IŞ ÜLKEMI VE BIZLERI TANITIYORUM

- Gittikçe büyüyen bir markayla baş etmek çok da kolay olmasa gerek.
- Çok seyahat ediyoruz. Mesela iki hafta sonra Çin'deyiz. Oradan New York'a geçeceğiz. Yılın minimum iki ayı otellerde geçiyor. Global bir marka yaratmak için dünyanın her yerinde olmak gerekiyor. Bu da bol bol seyahat etmek demek.

- Dünyanın farklı coğrafyalarına gidiyorsunuz ve markanızı tanıtıyorsunuz. Sizi nasıl karşılıyorlar gittiğiniz yerlerde?
- Aslında değişik geliyorum onlara. Türküm. 'da doğdum ve büyüdüm. İsviçre'de liseye gittim. İstanbul'da üniversite eğitimi aldım. Farklı kültürlerle iç içe büyüdüğüm için onları daha kolay anlayabiliyorum. Bu iletişim tarzıma yansıyor. Karşınızdakiyle empati kurduğunuzda o da size daha olumlu yaklaşıyor.

- Markanız en çok nerede ilgi görüyor?
- Almanya'da özellikle de 'de... Ayrıca Ortadoğu ve Uzakdoğu'da. Oralara gittiğim zaman Türkiye'yi ve bizleri hiç tanımadıklarını fark ediyorum. Hiçbir fikirleri yok bizim hakkımızda. Kendi markamızı tanıtmaya gitmiş olsak da ülkemi ve bizleri tanıtarak işe başlıyorum. Kültürlerimizin kesişme noktalarını ortaya koyunca daha farklı bir şekilde kucaklamaya başlıyorlar.

- Dinleme şansı yakaladığım konuşmanızda Çin'de dokuz butiğinizin olduğunu söylediniz. Nasıl mümkün oldu böyle bir şey?
- Evet şu an Çin'de dokuz Les Benjamins mağazası var. Yılın neredeyse bir ayını Çin'de geçiriyorum. Çok çok da iyi gidiyor satışlar. Şimdi moda haftalarında ve festivallerde etkinlikler de yapmaya başlayacağız.

- Sosyal medyanın dünya çapında aktif kullanımı işinizi kolaylaştırıyor mu?
- İyi yönleri tabii ki var. Ama aynı anda kaç farklı markayı öğrenip hafızanıza katabilirsiniz ki? Dünyanın dört bir yanından her gün yepyeni markalar doğuyor. İnsanların bu markalara karşı bir şeyler hissedebilmesi çok da kolay değil. İşte o noktada insana dokunmak, markanızın bir hikayesinin olması önemli.

- Bir yandan da Akaretler'de merkez mağazanızı açmak üzeresiniz...
- Sadece Les Benjamins koleksiyonu olmayacak mağazamızda. Markamızla dost gördüğümüz çeşitli arayakkabı markaları da yer alacak. Puma, Nike, Adidas'ın özel seri ayakkabıları olacak. Ayrıca bir de teknoloji bölümümüz bulunacak. Yan Les Benjamins dünyasını göstereceğiz. 20 ülkede 200 mağazada varız. Bu mağaza da bizim dünyamızı gösterecek. Çin'de açacağımız iki yeni mağazanın da başlangıcı olacak.
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