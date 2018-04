Dünya şöhretleri bu markanın peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Bizler " Türkiye 'den lüks moda markası çıkar mı?" diye konuşurken 1989 doğumlu Bünyamin Aydın Les Benjamins adlı Türkiye'nin ilk lüks giyim markasını bundan yaklaşık yedi yıl önce kurdu. Birçoğumuzun dikkatini çekmeden markasını hayata geçirdiğinde 22 yaşındaydı. Yani henüz üniversiteyi bitirmeye çalıştığı yaşta... İlk andan itibaren yapmak istediğini net bir şekilde biliyordu. Yurtdışında eğitim almış olmanın da avantajıyla dünyayı biliyordu. Kendi sevdiği gibi kendi giyindiği gibi tasarımlar yaptı, kendi oldu ve kurduğu Les Benjamins firması bu geçen süre i çin de dünyanın farklı noktalarında bilinen bir markaya dönüştü. "Markanız nerelerde güçlü?" diye sorduğumda rahatlıkla " Ortadoğu ve Uzakdoğu" yani lüks dünya moda markalarının hayatta kalmaya çalıştığı noktaları işaret ediyor. Aydın ile Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmanın ardından bir araya geldik.- Kendim olmak, özgün olmak. Hayal ettiklerimi yapmak. Köklerimi, olduğum şeyi gizlememek; tam tersi daha da üstüne bastırarak ortaya koymak. Bu başarıda etiketlerimizde ' İstanbul ' yazması, markanın bir hikayesinin olması ve sokak modasıyla farklı kültürleri bir araya getirmemizin etkisi büyük.- Hayır beklemiyordum. Sadece bir marka kurma hayalim vardı ama bu noktaya gelebileceğimiz hiç aklıma gelmiyordu. Şimdi ise dünyanın her popüler şehrinde bir butiğimizin olmasını hayal ediyorum. Bu amaç için çalışıyorum. "Türkiye'den dünya markası çıkmaz" diyerek karşı çıkanlar da oldu, "Hayal ettiğin şeyi yapmalısın" diyenler de. Annem, kardeşlerim ve dostlarım ilk andan itibaren yanımdaydı. İlk başta karşı çıkanlar şu an başarımı hayranlıkla izliyor. Yeni bir işe girdiğiniz zaman sizi destekleyenler de olur karşı çıkanlar da. Önemli olan sizin ne istediğiniz. İsviçre 'de lisede okurken hayalim hep buydu. Arkadaşlarıma hep tasarım yapmayı istediğimi ve bir gün bir moda markamın olacağını söylüyordum. Eğitimim, iş tecrübelerim, özel hayatım ve tüm yaşadıklarım beni bu günlere hazırladı.- Çok seyahat ediyoruz. Mesela ikihafta sonra Çin'deyiz. Oradan NewYork'a geçeceğiz. Yılın minimum ikiayı otellerde geçiyor. Global bir markayaratmak için dünyanın her yerindeolmak gerekiyor. Bu da bol bol seyahatetmek demek.- Aslında değişik geliyorumonlara. Türküm. Almanya 'dadoğdum ve büyüdüm. İsviçre'deliseye gittim. İstanbul'daüniversite eğitimi aldım.Farklı kültürlerle iç içe büyüdüğümiçin onları daha kolayanlayabiliyorum. Bu iletişimtarzıma yansıyor. Karşınızdakiyleempati kurduğunuzdao da size daha olumlu yaklaşıyor.- Almanya'da özelliklede Berlin 'de... AyrıcaOrtadoğu ve Uzakdoğu'da.Oralara gittiğim zaman Türkiye'yive bizleri hiç tanımadıklarını fark ediyorum.Hiçbir fikirleri yok bizim hakkımızda.Kendi markamızı tanıtmaya gitmiş olsak da ülkemive bizleri tanıtarak işe başlıyorum. Kültürlerimizinkesişme noktalarını ortaya koyunca dahafarklı bir şekilde kucaklamaya başlıyorlar.- Evet şu an Çin'de dokuz Les Benjaminsmağazası var. Yılın neredeyse bir ayını Çin'de geçiriyorum.Çok çok da iyi gidiyor satışlar. Şimdimoda haftalarında ve festivallerde etkinlikler deyapmaya başlayacağız.- İyi yönleri tabii ki var. Ama aynı anda kaçfarklı markayı öğrenip hafızanıza katabilirsinizki? Dünyanın dört bir yanından her gün yepyenimarkalar doğuyor. İnsanların bu markalara karşıbir şeyler hissedebilmesi çok da kolay değil. İşteo noktada insana dokunmak, markanızın birhikayesinin olması önemli.- Sadece Les Benjaminskoleksiyonu olmayacak mağazamızda.Markamızladost gördüğümüz çeşitliarayakkabı markalarıda yer alacak.Puma, Nike,Adidas'ın özelseri ayakkabılarıolacak. Ayrıcabir de teknolojibölümümüzbulunacak.Yan LesBenjaminsdünyasınıgöstereceğiz.20 ülkede200 mağazadavarız.Bu mağazada bizim dünyamızıgösterecek.Çin'deaçacağımız ikiyeni mağazanında başlangıcıolacak.