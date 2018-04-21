Dünya şöhretleri bu markanın peşinde

Bizler "Türkiye
'den lüks moda markası çıkar mı?" diye konuşurken 1989 doğumlu Bünyamin Aydın
, Les Benjamins
adlı Türkiye'nin ilk lüks giyim markasını bundan yaklaşık yedi yıl önce kurdu. Birçoğumuzun dikkatini çekmeden markasını hayata geçirdiğinde 22 yaşındaydı. Yani henüz üniversiteyi bitirmeye çalıştığı yaşta... İlk andan itibaren yapmak istediğini net bir şekilde biliyordu. Yurtdışında eğitim almış olmanın da avantajıyla dünyayı biliyordu. Kendi sevdiği gibi kendi giyindiği gibi tasarımlar yaptı, kendi oldu ve kurduğu Les Benjamins firması bu geçen süre için
de dünyanın farklı noktalarında bilinen bir markaya dönüştü. "Markanız nerelerde güçlü?" diye sorduğumda rahatlıkla "Ortadoğu
ve Uzakdoğu" yani lüks dünya moda markalarının hayatta kalmaya çalıştığı noktaları işaret ediyor. Aydın ile Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmanın ardından bir araya geldik. - Rita Ora, Jourdan Dunn, Barbara Palvin, Robert Downey Jr. tasarımlarınızı giyiyor. Nasıl oluyor da bu kadar ünlü sizden haberdar ve bu başarının sırrı nedir?
- Kendim olmak, özgün olmak. Hayal ettiklerimi yapmak. Köklerimi, olduğum şeyi gizlememek; tam tersi daha da üstüne bastırarak ortaya koymak. Bu başarıda etiketlerimizde 'İstanbul
' yazması, markanın bir hikayesinin olması ve sokak modasıyla farklı kültürleri bir araya getirmemizin etkisi büyük. - Markanızı ilk kurduğunuz yıllarda bu kadar büyük bir başarı bekliyor muydunuz?
- Hayır beklemiyordum. Sadece bir marka kurma hayalim vardı ama bu noktaya gelebileceğimiz hiç aklıma gelmiyordu. Şimdi ise dünyanın her popüler şehrinde bir butiğimizin olmasını hayal ediyorum. Bu amaç için çalışıyorum. "Türkiye'den dünya markası çıkmaz" diyerek karşı çıkanlar da oldu, "Hayal ettiğin şeyi yapmalısın" diyenler de. Annem, kardeşlerim ve dostlarım ilk andan itibaren yanımdaydı. İlk başta karşı çıkanlar şu an başarımı hayranlıkla izliyor. Yeni bir işe girdiğiniz zaman sizi destekleyenler de olur karşı çıkanlar da. Önemli olan sizin ne istediğiniz. - Bir marka kurmayı ilk hayal ettiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Bu kadar kendinizden emin ve kararlı olmanızda neler etkili oldu?
- İsviçre
'de lisede okurken hayalim hep buydu. Arkadaşlarıma hep tasarım yapmayı istediğimi ve bir gün bir moda markamın olacağını söylüyordum. Eğitimim, iş tecrübelerim, özel hayatım ve tüm yaşadıklarım beni bu günlere hazırladı. ILK IŞ ÜLKEMI VE BIZLERI TANITIYORUM
- Gittikçe büyüyen bir markayla baş etmek çok da kolay olmasa gerek.
- Çok seyahat ediyoruz. Mesela iki
hafta sonra Çin'deyiz. Oradan New
York'a geçeceğiz. Yılın minimum iki
ayı otellerde geçiyor. Global bir marka
yaratmak için dünyanın her yerinde
olmak gerekiyor. Bu da bol bol seyahat
etmek demek. - Dünyanın farklı coğrafyalarına gidiyorsunuz ve markanızı tanıtıyorsunuz. Sizi nasıl karşılıyorlar gittiğiniz yerlerde?
- Aslında değişik geliyorum
onlara. Türküm. Almanya
'da
doğdum ve büyüdüm. İsviçre'de
liseye gittim. İstanbul'da
üniversite eğitimi aldım.
Farklı kültürlerle iç içe büyüdüğüm
için onları daha kolay
anlayabiliyorum. Bu iletişim
tarzıma yansıyor. Karşınızdakiyle
empati kurduğunuzda
o da size daha olumlu yaklaşıyor. - Markanız en çok nerede ilgi görüyor?
- Almanya'da özellikle
de Berlin
'de... Ayrıca
Ortadoğu ve Uzakdoğu'da.
Oralara gittiğim zaman Türkiye'yi
ve bizleri hiç tanımadıklarını fark ediyorum.
Hiçbir fikirleri yok bizim hakkımızda.
Kendi markamızı tanıtmaya gitmiş olsak da ülkemi
ve bizleri tanıtarak işe başlıyorum. Kültürlerimizin
kesişme noktalarını ortaya koyunca daha
farklı bir şekilde kucaklamaya başlıyorlar. - Dinleme şansı yakaladığım konuşmanızda Çin'de dokuz butiğinizin olduğunu söylediniz. Nasıl mümkün oldu böyle bir şey?
- Evet şu an Çin'de dokuz Les Benjamins
mağazası var. Yılın neredeyse bir ayını Çin'de geçiriyorum.
Çok çok da iyi gidiyor satışlar. Şimdi
moda haftalarında ve festivallerde etkinlikler de
yapmaya başlayacağız. - Sosyal medyanın dünya çapında aktif kullanımı işinizi kolaylaştırıyor mu?
- İyi yönleri tabii ki var. Ama aynı anda kaç
farklı markayı öğrenip hafızanıza katabilirsiniz
ki? Dünyanın dört bir yanından her gün yepyeni
markalar doğuyor. İnsanların bu markalara karşı
bir şeyler hissedebilmesi çok da kolay değil. İşte
o noktada insana dokunmak, markanızın bir
hikayesinin olması önemli. - Bir yandan da Akaretler'de merkez mağazanızı açmak üzeresiniz...
- Sadece Les Benjamins
koleksiyonu olmayacak mağazamızda.
Markamızla
dost gördüğümüz çeşitli
arayakkabı markaları
da yer alacak.
Puma, Nike,
Adidas'ın özel
seri ayakkabıları
olacak. Ayrıca
bir de teknoloji
bölümümüz
bulunacak.
Yan Les
Benjamins
dünyasını
göstereceğiz.
20 ülkede
200 mağazada
varız.
Bu mağaza
da bizim dünyamızı
gösterecek.
Çin'de
açacağımız iki
yeni mağazanın
da başlangıcı
olacak.