En beğenilen piknik kombinleri

Yaz zamanlarının en eğlenceli aktivitelerinden biri piknik yapmak. Şık olmayı ve aynı zamanda rahat giyinmeyi sevenler için derlediğimiz en tarz kombinler. Piknik yaparken maxi elbise giymek hem ortama uyum sağlayacak hem de rahatlık sağlayacaktır. Tulum ya da salopet giymek en doğru tercihlerden. Kombinlerinizi düz ayakkabı, sandalet ya da dolgu topukla tamamlayabilirsiniz Aksesuar seçimlerinizde baskılı desenli ya da hasır çantalar kullanabilirsiniz. Bohem tarzdan hoşlanmayan jean giymeyi sevenler için de boyfriend jeanleri önerebiliriz. Oturup kalkarken sizi sıkıp rahatsız etmeyecek kesim pantolondur boyfriend jeanler.