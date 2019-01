Hayallerimize dans ederek ulaştık

Hip hop kültürü sadece müziğiyle değil dansıyla da gençler arasında büyük ilgi görüyor. Ülkemizde de bu dansa gönül veren isimler bulunuyor. Tıpkı Duygu Etikan, Aydan Uysal ve Gülay Tezcan gibi... Onların özelliği çok iyi birer dansçı olmalarının yanı sıra bu dansı kız çocuklarına ve genç kadınlara öğretmek için gösterdikleri çaba...

İki hafta önce üç Hollandalı kadın dansçıyla birlikte Urban Spirit Hip Hop Ladies adı altında bir hafta süren bir etkinlik gerçekleştirdiler. Hollanda Konsolosluğu'nun desteklediği etkinlik kapsamında İstanbul ve Ankara'da maddi imkansızlıklar içinde büyüyen genç kızlarla ve çocuklarla bir araya gelip onlara dans dersi verdiler. Ayrıca dans ederek neler başarabileceklerini de anlattılar. Bugüne kadar dansta birçok başarıya imza atmış üç yetenekli kadınla bir araya gelip hip hop dansına olan ilgiyi ve bu dansın onların hayatını nasıl etkilediğini konuştuk.







- Üçünüzü ilk kez bir araya getiren neydi?

- Duygu Etikan: Aslında uzun yıllardır tanışıyoruz. Ama son gerçekleştirdiğimiz etkinlik için bir araya gelmemize New York'taki Broadway Dance Center'da katıldığımız Ladies of Hip Hop adlı proje neden oldu. Ben o okulda iki yıl eğitim gördüm, Aydan ve Gülay da farklı yıllarda burs kazanıp geldiler. Bu projenin benzerini Türkiye'de yapmaya karar verince çalışmalara başladık. İstanbul ve Ankara'da gençlerle bir araya geldik. Ayrıca herkese açık workshoplar da gerçekleştirdik.

- Amacınız sadece dans öğretmek miydi?

- Duygu: Kafasında "Acaba ben yapabilir miyim?" sorusu olan gençlere ulaşmak istedik. Kız çocuklarına, genç kadınlara örnek olmak, onlara bir platform sağlayıp seslerini duyurmalarını sağlamaktı amacımız. İmkansızlıklar içinde, zor şartlarda büyüyen gençlere ulaşmamızda bize TEGV, Sulukule Gönüllüleri Derneği gibi çeşitli platformlar yardımcı oldu.

- Dans çalışmanın yanı sıra gençlerle sohbet etme fırsatı da buldunuz mu?

- Aydan Uysal: Soru-cevap yaptık. Saçımızın renginden kendilerini nasıl geliştirebileceklerine kadar her konuda sorular sordular. Çok ilgiliydiler.



DANSLA 50 KİLO VERDİM



- Dans bir insanın hayatını değiştirebilir mi?

- Gülay Tezcan: Beş yıl öncesine kadar grafikerlik yapıyordum. İşimi oturarak yaptığım için kısa sürede 75 kilodan 110 kiloya çıktım. Dansa ağırlık verince daha sağlıklı olmaya da başladım. Bir sene içinde 50 kilo verdim. Bana bunu gerçekten de dansa olan aşkım yaptırdı. Çünkü daha rahat dans etmek istiyordum. Bir de dans eğitimi verirken çocuklarla çalışmayı ne kadar sevdiğimi fark ettim.







- Duygu: Bir gün bile yataktan "Allahım çok mutsuzum. Mesleğimi sevmiyorum" diyerek kalkmadım. Hastalıkların kaynağı bence insanların mutsuz olması. Dans eden bir insanın ise mutsuz olma şansı yok. Dans sayesinde dünyanın her yerinde arkadaşlarım oldu. Dansın bir dili yok, dünyanın her yerinde herkesle dans edebilirim. Katılabileceğim projelerin ucu bucağı yok. Bizi kimse durduramazmış gibi hissediyorum.

- Aydan: Öğrencilerimin aileleri gelip bana "Siz çocuğuma ne yaptınız?" diye soruyorlar. "Çocuğum çok değişti, spor yapıyor, daha saygılı, daha sakin, kendini ifade edebiliyor" diyorlar. Etkinliklere kızlarını gönderen babalar artık "Kızımı size emanet ediyorum" diyor.

- Hip hop sokakta doğan bir dans ama gençleri sokaktaki tehlikelerden koruma konusunda çok etkili değil mi?

- Aydan: Sokaklar kötü değil ama sokakta zamanını kötü geçiren gençler var. Amaçları yok, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aileleri ilgisiz davranan, kötü alışkanları olan gençlerle birçok kez aynı ortamda bulundum. Aslında onlara izledikleri dışında bir başka yolun daha olduğunu göstermek yetiyor. Birçok genci dans sayesinde kötü alışkanlıklarını bırakıp spora yönlendirmeyi başardım. Dans ederek hayal ettikleri her şeye kavuşabilme olanakları olduğunu kendimden de örnek vererek anlattım. İki ay önce New York sokaklarında dans ediyordum. Dans olmadan bunu başaramazdım.

- Gülay: Dans insanı zihinsel ve bedensel olarak geliştiriyor. Ruhuna dokunuyor, sosyalleştiriyor. "Haydi matematik çalışalım" diyerek birini kötü alışkanlıktan kurtarmak belki güç olabilir. Ama dansın böyle bir gücü var.



SÜPER KAHRAMAN GİBİ HİSSEDİYORUM



- Neden hip hop'u seçtiniz?

- Gülay: Hip hop bir kültür. Kadın ya da erkek, Türk ya da Alman olmanız, nereden geldiğiniz önemli değil. Hip hop'un kapıları herkese açık. Kimse beni ne giydiğimle, ne olduğumda yargılamıyor, herkes yaptığım işle ilgileniyor.

- Aydan: Breakdance'a görür görmez âşık oldum. Yapmaya başladığımda da kendimi süper kahramanlar gibi hissettim. "Bana hiçbir şey olmaz, çok güçlüyüm" diyordum. Hayallerimin çoğunu dans sayesinde gerçekleştirdim. Lisedeyken sabah yedide kalkıp sahildeki pistte çalışırdım. Hatta annem beni takip ediyormuş bu kız sabah erkenden kalkıp nereye gidiyor diye... Kızlar gelip Aydan abla senin sayende dansa başladık dediklerinde doğru yolda olduğumu hissediyorum.







- Dansçı olmanın bedelleri var mı?

- Gülay: Hızlı bir şehirde bu işi yapmak çok yorucu olabiliyor. Trafik, ders, prova derken zaman bitiyor. Aydan ablanın üç saat uykuyla çalıştığı oluyor. Nasıl ayakta kalıyor bilmiyorum.

- Nasıl kalıyorsunuz?

- Aydan: Derse girdiğimde çocukların enerjisi bana 30 saat uyumuşum gibi hissettiriyor. Ayrıca zor olmasının da bir çekiciliği var. Breakdance'a merak saldığım dönemde Kuşadası'nda hiç dansçı yoktu. Yazın otellerde çalışmaya gelen dansçılardan bana öğretmelerini istediğimde "Sen kızsın yapamazsın" diyorlardı. Çok riskli olmasına rağmen hareketleri kendi kendime denedim. İki ayda kafamın üzerinde dönmeyi öğrendim.



KAPIMIZ HERKESE AÇIK



- Dansa meraklı gençler nasıl bir yol izlemeli?

- Gülay: Kendilerine en yakın dans okullarına gidebilirler. Maddi durumu olmayanlar için burs veren okullar da var. Bu işe gönül vermiş bir genç gördüğümüzde biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bize Instagram sayfalarımız üzerinden ulaşabilirler.

- Aydan: Videolarını gönderip yorum yapmamı isteyen gençler oluyor. Kars gibi uzak şehirlerden yazanlarla her zaman görüşme şansımız olmadığı için temel eğitimi alabilecekleri videoları izlemelerini tavsiye ediyorum.

- Duygu: Bizimle iletişime geçen herkese kapımız açık. "Durumum yok ama derslerinize gelmek istiyoruz" diyenleri geri çevirmiyoruz. Destek bulduğumuz sürece Türkiye'nin başka şehirlerine de gitmek istiyoruz.



BABASI DA BREAK DANCE YAPIYOR







GÜLAY TEZCAN: Bir dönem grafikerlik yapan Tezcan, altı yıldır profesyonel olarak hip hop'la ilgileniyor. İki yıldır bu dansın eğitimini veriyor. 4-5 yaşında olan öğrencisi de var, 30 yaşında olan da... Annesi zumba eğitmeni olduğu, babası da breakdance yaptığı için dansla çok küçük yaşlarda tanışmış: "Küçücükken babam beni dansçıların yanına götürürdü. Kadını, erkeği, Japonu, Almanı, Türkü... Hepsi aynı amaç için buluşuyordu" Almanya'da yaşamaya devam eden babası her başarısından sonra mutlaka Tezcan'ı arıyor, onunla gurur duyduğunu söylüyormuş.



ÜNİVERSİTEDE ÇİFT ANADAL OKUDU







AYDAN UYSAL: 20 yılı aşkın süredir dans ediyor. Dansı Kuşadası'nda sokakta öğrenmiş. 12 yaşında ilk koreografisini yapan Uysal'ın hip hop dansta yurt içinde ve dışında sayısız başarısı var. Öğrencilerine örnek olmak için bir yandan da Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği ve spor yöneticiliği olmak üzere çift anadal yapmış. Halen eğitmenliğe devam ediyor.



KURDUĞU PLATFORM İLHAM VERİYOR







DUYGU ETİKAN: Dansla tanışması ortaokul dönemine rastlıyor. İlk başlarda Spice Girls, Michael Jackson, Janet Jackson gibi isimleri dinleyip onların dansını taklit ediyormuş. Liseler arasında düzenlenen dans yarışmasında her yıl okul grubuyla birlikte dereceler almaya başlayınca ailesi Etikan'ın dansa olan yeteneğini fark etmiş ve bu yönde gelişmesi için hep desteklemiş. Etikan, hip hop dansın yaygın olmadığı dönemde farklı dansların kurslarına giderek kendini geliştirmiş. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema- Televizyon Bölümü mezunu olan Etikan, dokuz yıl önce İstanbul Street Dance Carnival'ı kurmuş. Bu platform her yıl yerli ve yabancı hip hop dansçılarının bir araya gelmesini sağlıyor. Bu alandaki en büyük buluşmalardan biri.

