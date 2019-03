Matrakçı koleksiyonla hayat buldu

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında Hatice Gökçe ile yaptığımız röportajda bana minyatüre olan sevgisinden bahsetmişti. "Çok yakın bir arkadaşımın yüreklendirmesi ile iki yıl önce minyatür ile ilgilenmeye başladım. Minyatürü öğrenmek için bir ustadan üç yıl eğitim alıyorsunuz. Ardından nakkaş olarak devam ediyorsunuz. Bu eğitimi almamın sebepleri moda ve minyatürü hem yüzey tasarımında hem de kendi kompozisyonlarımı kavramsal bir yaklaşımla bir araya getirmek tabii ki. Sadece hobi olarak başlamadım" demişti. Bu röportajın üzerinden iki yıl geçti geçmedi. Ve bu hafta başında Gökçe beni heyecan verici yeni projesi için aradı. "Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatüründeki peyzaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ilham alarak bir kapsül koleksiyon hazırladım. Anadolu Kültürel Girişimcilik işbirliğiyle hazırlanan bu koleksiyon cuma gününden itibaren Heritage Matrakçı Nasuh by Hatice Gökçe ismiyle Topkapı Sarayı Müzesi avlu mağazasında ve muzedenal.com adresinden satışa çıkıyor" dedi.Türkiye'de erkek giyimi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birinin, hem de bir manyatür aşığının, tarihimizin önemli isimlerinden birinin minyatürlerinden ilham alarak hazırladığı bu koleksiyon gerçekten çok heyecan verici. Biz de Hatice Gökçe ile telefonun görüşmesinin hemen ardından hem Matrakçı'ya hem de kendi koleksiyonuna ilham veren büyüleyici Topkapı Sarayı'nda bir araya geldik...- Anadolu Kültürel Girişimcilik GenelMüdür Yardımcısı Barış Üstünkaya veekibi benimle iletişime geçti. Aslına bakarsanızbu işbirliği 2016 yılının başından berimasadaydı. Prosedürler, titiz çalışma süreciderken bu mart ayında koleksiyon sonhaline geldi ve modaseverlerin beğenisinesunmak kısmet oldu.- Nurhan Atasoy'un Matrakçı Nasuhve Menazilnamesi adıyla çıkardığı kitabındayer alan minyatür detaylarındanilham alıyor. Koleksiyon; bir kimono, üçfarklı desende hazırlanan üç farklı çantamodeli ile Kahramanmaraş'ta üretilen beşfarklı renkteki yemeni terlikten oluşuyor.İstanbul minyatürünün tamamı kimonodadijital baskı yöntemiyle yer aldı.- Matrakçı genellikle şehir minyatürlerindefigürlere yer vermiyor. İstanbuleserinde Haliç ile Marmara'da yüzen yelkenlilergörüyoruz. Galata civarında iseselviler, meyve ağaçları ve çeşitli renktebitkiler dikkat çekiyor. Tüm bu güzel detaylarbizlere Matrakçı'nınne kadar usta bir nakkaşolduğunu gösteriyor. Ben dekoleksiyonumu hazırlarkenbu peyzaj, hayvan ve çiçektasvirlerinden ilham aldım.- Evet tabii ki. Çok emekverdiğimiz, detaylarıyladüşündüğümüz bir süreçti.Kültürümüzün önemli tarihifigürlerinden Matrakçı Nasuh'unyeni nesle, daha genişkitlelere tanıtımını sağlamaktakatkım olursa çok mutluolurum. Bu projenin ardındanarka arkaya farklı tarihikarakterlerden ilham alarakbaşka koleksiyonlar da hazırlayacağız.- Kanuni Sultan Süleyman dönemindeyaşamış matematikçi, sporcu, silahşör,tarihçi, hattat ve bir minyatür ustası. Birde tabii sopalarla oynanan ve bir tür savaşoyunu olan matrak oyunun yaratıcısı üstat.Çok yönlü bir sanatçı ve bilim insanı.- Müze mağazacılığındaki amaç, kendikültürümüz içindeki değerleri yenidengündeme getirmektir. Yeniden o isimlerinkonuşulması, o dönemin hatırlanmasıdıramaç. Bir tasarımcıolarak bizim dokunuşlarımızlabu ürünler kullanılabilir,güncel ve işlevsel bir hal alır.Mesela bu koleksiyondaki kimonave çantayla yazın şık birbeach'e gitmeniz mümkün.- Dünyada da son yıllardaçeşitli sanatçılara ait eserleringiyilebilir kıyafetler üzerinetaşındığına şahit oluyoruz. Sanatartık giyilebilir. Üzerinizdetaşınabilir, sizin günlük hayatınızdasize eşlik edebilecekkadar yakınınızda. Sanatın biryandan da herkesin hizmetinesunulabiliyor oluşu etkileyici.Türk çanta markalarının başarılı serüvenlerini okudukça gururlanmamak imkansız. Bu sefer de Mehry Mu, kraliyet ailesi mensuplarından Kraliçe Elizabeth'in ardından gelini Camilla'nın da tercihi oldu. Türkiye'de üretilen ve dünyanın birçok ülkesinde önemli satış noktalarında yer alan marka daha önce de birçok kraliyet ailesi üyesinin tercihi olmuştu.25 Şubat-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası sırasında sayısız marka şehirde bulunan moda alıcılarına ve stil ikonlarına özel sunumlarla kendilerini tanıtıyor. Bu markalardan biri de Mert Aslan ve Ahmet Gencehan tarafından kurulan mücevher markası Ninon... Adını 1620-1705 yılları arasında yaşamış ve Paris'in ikonları arasında yer alan Ninon de l'Enclos'dan alan marka henüz bir yaşına yeni bastı. Ancak Paris'te 4 Mart'ta Westin Hotel'de düzenlenen bir etkinlikle moda duayenlerine tanıtılacak. Kısa süre önce Dubai'de de satılmaya başlanan markanın bir sonraki hedefi Paris'te müşterilerle buluşmak.Firmaların klasikleşen modellerine yeni teknolojik dokunuşlar ekleyerek güncellemesi son dönemin en önemli trendlerinden biri. Bu trendin son takipçisiyse Vans firması. ABD'li firma, klasik Era isimli spor ayakkabılarının tabanlarında özel bir teknoloji kullanarak giyen kişinin ayak tabanının daha da rahat etmesini sağlıyor. ComfyCush isimli bir teknoloji spor ayakkabısına eşsiz bir rahatlık ekliyor.Kısa süre önce F.ILKK isimli markasını hayata geçiren Fulya İlkmen ile moda ve stili üzerine sohbet ettik:Rahat, özgün ve eklektik bir stilim olduğunu söyleyebilirim.Genelde kış alışverişlerime bot alarak başlarım, kışla ilgili sevdiğim şeylerin başında bot giymek geliyor. Bu sezon da ilk alışverişimi & Other Stories'den günlük hayatımda rahatlıkla kullanabileceğim bir bot alarak yaptım.İşim gereği tabii ki trendleri takip ediyorum fakat alışveriş yaparken trendleri kendi stilime uygun olacak ve rahatlıkla kullanabileceğim şekilde yorumlayarak alırım.Kışın çok üşüyen biri olarak kat kat giyinme trendi favorim. Bu hem farklı dokuların ve renklerin bir arada kullanımını sağlıyor hem de her türlü hava koşuluna uyum sağlıyor.Dolabımdaki en eski parça annemin gençliğinden kalarak isminin hakkını veren Levi's Mom jeans.Okuldan mezun olurken yaptığım koleksiyondan desenini kendi tasarladığım ceket senelerdir dolabımın en özel parçası.Önümüzdeki sezon mercan rengi tasarımları, ceket-pantolon ve ceket-şort takımları, yine bol bol desenli elbiseleri ve günlük rahat formlarda tasarlanmış tulumları sıklıkla göreceğiz.Moda dünyasının kalbinin attığı New York ve Londra moda haftalarının ardından gözler bu hafta Milano'daydı. Bizim için bu iddialı moda başkentindeki özel detayları F King dergisinin kurucusu Ayşe Soylu kaleme aldı:Milano Moda Haftası'nda rahat ulaşımın adı metroModa için geldiğiniz ülke İtalya olunca emin olun herkes bir yandan da lezzet peşinde oluyor.Defilelerin arasında Milano'nun en güzel pizza ve tatlılarını yapan Princi isimli kafeye muhakkak uğrayın derim.Moda haftasını takip eden Türklerin buluşma noktasıysa Bar Martini.Moda haftasının en dikkat çeken defileleri Moncler, Maxmara, Moshino, Versace ve Botttega Veneta'nınkilerdi.Milano Moda Haftası'nın son gününde, Volkswagen International Fashion Week Milan isimli farklı bir etkinlik daha gerçekleşti. Toplam 15 defilenin gerçekleştiği organizasyonda bu sezon dört Türk tasarımcı da vardı.Tolga Çam, İlker Bilgi, Ferruh Karakaşlı ve Çiğdem Karavit, tasarımlarını Milano'da bu etkinlik kapsamında sergiledi.Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar da podyumda tasarımları tanıtan mankenler arasındaydı.