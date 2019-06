Amacımız dünya çapında DJ yetiştirmek

Mahmut Orhan, Sezer Uysal ve Aytaç Kart... Son yılların en başarılı üç DJ'i. Yurt içi ve yurt dışında yaptıkları çalışmalar övgüyle karşılanan isimler. Yedi yılı aşkın süredir aynı evi paylaşan üç DJ'in bir de ortak hayali var: Müziğe tutkulu gençleri keşfedip tıpkı kendileri gibi başarılı DJ'ler yetiştirmek. Bu yönde ilk adımı da attılar. Sibourne çatısı altında ücretsiz olarak DJ'lik ve prodüksiyon eğitim vermeye başlayacaklarını açıkladılar. Ve kısa sürede çok sayıda başvuru aldılar. (Söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz gün başvuru sayısı 4 bini geçmişti.) Gençleri bu kadar heyecanlandıran projenin ayrıntılarını dinlemek için üç DJ'le alt katını stüdyoya çevirdikleri evlerinde bir araya geldik. Bu arada belirtelim Sibourne'un Zekeriyaköy'deki merkezi de yapım aşamasında. Üst katında tam donanımlı bir kayıt stüdyosu bulunuyor. Eğitimler sırasında gençler burada çalışıp kayıt yapabilecek.



- Çok sayıda başvuru olduğunu söylediniz. İlk etapta kaç kişi seçilecek?

- Mahmut Orhan: 10 aday seçilecek. Detaylı bir eleme süreci söz konusu. Müzik geçmişi olanlar ve küçük yaştakiler avantajlı.



- Müzik geçmişi derken neyi kastediyorsunuz?

- M.O: Piyano çalmayı bilmesi ya da armoni eğitimi almış olması örneğin... 13 yaşında armoni eğitimi almış bir çocuk, 23 yaşında prodüksiyon yapmayı bilen gençten daha önde olabiliyor. Çünkü yaşı küçük olana daha hızlı bir şekilde dokunup daha yararlı olacağımızı düşünüyoruz. Aralık ayında ikinci bir seçme daha yapacağız. Orada filtre genişleyebilir. Kızların da başvurmasını bekliyoruz.



- Şu ana kadar seçilen var mı?

- Aytaç Kart: Beş çocuk seçildi. En büyükleri 19 yaşında. Yaptıkları müzik, vizyonları, enerjileri ve gördüğümüz ışık seçilmelerinde etkili oldu. Hedeflerinin olması da önemliydi.





SİSTEMİMİZDE PARA İŞLEMİYOR



- Siz Türkiye'nin en başarılı DJ'leri arasındasınız. Bu eğitimi paralı yapabilirdiniz. Neden ücretsiz olmasını özellikle tercih ettiniz?

- M.O: Bizim için parası olan değil, bu işe gönül vermiş olan önemli. Sistemimizde para işlemiyor. Seçilen kişi çalışıp kendini ne kadar çok geliştirirse bizim için o kadar değerli. Biz bu çocuklara iki ay eğitim verip bırakmayacağız. Ailemizin parçası olacaklar.



- Siz aslında kendinize rakip yetiştiriyorsunuz. Neden?

- Sezer Uysal: Bir bakıma öyle. Bizden daha başarılı çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Biz o özgüvene sahibiz. Onlar ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz.



- İlerisi için hedefiniz nedir?

- M.O: Türkiye için bir hedefimiz yok. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de zaten çok başarılı olacaklar. İnanıyoruz ki beş sene içinde dünyaya beş-altı genç sunacağız. Zaten dünyada başarılı olunca Türkiye'de de sizi destekliyorlar. Bunu kendimden de biliyorum. Milliyetçilik böyle bir şey. İki-üç senedir dünyayı geziyorum sektör temsilcileri devamlı "Türkiye'de gelecek vaat eden başka kimse yok mu?" diye soruyorlar.





- Peki başvuruları genel olarak değerlendirirseniz nasıl bir tablo var önümüzde?

- M. O: Çok fazla yetenekli çocuk var. Bu kadar iyi işler geleceğini açıkçası düşünmüyordum. Şaşırdım.



- Proje kapsamında sadece prodüksiyon ve DJ'lik eğitimi mi verilecek?

- S.U: Bir DJ'in dünyada ses getirebilmesi için prodüksiyon yapması gerekiyor. DJ'lerin çaldığı değil, yaptığı müzik akılda kalıyor. Bu yüzden prodüksiyon önemli. Bunun yanında spor, İngilizce, armoni ve enstrüman eğitimi gibi alanlarda da onları yetiştireceğiz.



- Onlara hayat koçluğu da yapacaksınız bu durumda, değil mi?

- S.U: Evet, hayat koçu gibi olacağız. İleride eğitimlere çok ünlü isimler katılacak. Stilistler, spor hocaları... Bir nebze de olsa onları hayata hazırlayacağız.





UYUŞTURUCU KIRMIZI ÇİZGİ



- Gençler, başvuru sırasında neden DJ olmak istediklerine dair neler söylüyorlar?

- M.O: Gelecekte onları kötü bir pozisyonda görmek istemiyoruz. Bu yüzden haklarında en ince ayrıntıya kadar her şeyi soruyoruz. Ailelerinin desteği çok önemli. Anne-baba desteği olmazsa işin içinde, biz de bir tık geri adım atıyoruz. Çünkü aile ne kadar desteklerse çocuklar da o kadar hevesli, istekli oluyor. Bir de ulaştığımız nokta onları heyecanlandırıyor. Neden onlar da başaramasın? Genelde "Müziğe aşığız, müzik yapacağız abi" diyorlar.



- Seçilenlerle sözleşme yapacak mısınız?

- M.O: Evet ve bağlayıcı maddeler de olacak. Uyuşturucu konusuda katıyız. Herhangi bir yerde, herhangi bir noktada uyuşturucu ile ilgilendiğini bile duysak sözleşme feshedilecek ve eğitim de kesilecek. Çünkü yarın, öbür gün üzülmek ve birilerini de üzmek istemiyoruz. Biz bilgimizi paylaşmak için buradayız, çocukları kaybetmek için değil.



- Son olarak şu konuya da açıklık getirelim. Sadece DJ yetiştireceksiniz değil mi?

- Biz sadece DJ yetiştiriyoruz. Şarkıcı, pop yıldızı, besteci yetiştirmiyoruz. Bu yönde de başvurular var ama bunlar bizim işimiz değil.





ÜZÜLECEKSİNİZ AĞLAYACAKSINIZ



- İyi bir DJ olmak için nelerden fedakarlık etmek gerekiyor?



- M.O: Çocuklarla konuşurken onlara "Üzüleceksiniz" uyarısı yapıyorum: "Sanki olmuyormuş gibi hissedeceksiniz. Arkanızı dönüp iki adım gidip ağlayacaksınız. Sonra tekrar gözümün içine bakıp 'Ben bunu yapacağım'ı bana hissettireceksiniz." Çünkü biz üçümüz de bunları yaşadık. Bursa'dayken bana "Senden hiçbir şey olmaz" diyenler çok oldu. Her kötü eleştiri onlar için bir artı puan olacak. Zaman konusunda da sıkıntı yaşayacaklar. Okul müzik, okul müzik... Bu böyle ilerleyecek. Sosyal hayatları kısıtlanacak. Ben hâlâ çok yoruluyorum. Yurt dışında performanslarım oluyor. Ama eve dönünce yine programın başına oturuyorum. Günde en az beş-altı saat çalışmaları gerekiyor.



- S.U: 18 yaşında ailemin yanından ayrılıp Moskova'da yaşamaya başladım. Hiç bilmediğim bir yer... Ama içimde hep müzik aşkı vardı. Hiç bırakmadım. Sonra oradan aldığım güçle, enerjiyle Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de müziğe daha da çok sarıldım. Ailem çok destek oldu. İki-üç yıl boyunca bütün hayatım, müzik, yemek ve bir-iki arkadaştı. Özel hayatımdan ödün verdim. Hedefime odaklandım.



- A.K: Bir iki sene içinde bu işten para kazanacağım diye düşünmemek gerekiyor. Ama para kazanamıyorum diye işe de küsmemeleri gerekiyor. Devam etmek önemli.



- M.O: Üç sene Bursa'da her gün 50 TL'ye hoparlör taşıdım. Ama zamanla aldığım para katlandı. Ama param artsın, daha fazla kazanayım diye yapmadım müziğimi. Zaten o 50 TL ile de mutluydum.



- Yani DJ'lerin hayatı öyle göründüğü gibi şan, şöhret, kızlardan ibaret değil...

- M.O: Asıl para kazanmaya başladıktan sonra dikkatli olmak gerekiyor. Bir örneksiniz. İstediğiniz müziği yapın kötü bir karaktere sahipseniz kimse sizi dinlemez. Abi, anne, baba kavramları çok önemli. Onların da ileride bu değerlere sahip çıkmaları gerekiyor. Bizim için çok önemli.



MAHMUT ORHAN'IN HAYRANIYDIM



Üç DJ, eğitim konusunda tecrübesiz değil. Daha önce de el verdikleri gençler var. Onlardan biri de Mehmet Furkan Karakaya. Hatta Mahmut Orhan'ın birlikte fotoğraf çektirdiği ilk hayranı. "14 yaşlarında DJ'liğe merak saldım. Mersin'de yaşıyordum Bir gün bir parça duydum ve çok etkilendim. Parçanın Mahmut Orhan'a ait olduğunu öğrendim. Diğer parçalarını da dinledim ve hepsine resmen âşık oldum. Sonra kendisiyle iletişime geçtim. İstanbul'a geldiğimde de buluştuk. Bana bu işi yapabilmek için İstanbul'a gelmem gerektiğini söyledi. Ben de bir sene sonra üniversitede aşçılık bölümünü kazanıp İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonda ünlü bir restoranda çalışmaya başladım. Oradayken haftada iki gün aşçı önlüğümü çıkarıp gece DJ kabinine geçiyordum. Hayalim müzik yapmak olduğu için aşçılığı tamamen bıraktım, müziğe odaklandım."



AYTAÇ KART

En son Buray'ın Karma şarkısına remix yaptı. Can Ozan ve Sedef Sebüktekin ile bir proje üzerinde çalışıyor. Yabancı isimlerle de çalışmaya devam ediyor.



MAHMUT ORHAN

Schweppes için hazırladığı parça Schhh 14 Haziran'da çıkıyor. Altı hafta sonra da Irina Rimes ile ortak çalışması Hero yayınlanacak. Bu yaz Tomorrowland'in Ibiza, Ushuaia'da düzenlediği salı partilerinde iki kez çalacak Yurt dışı festivalleri de devam ediyor. Türkiye'de onu sadece Çeşme, Madeo'da dinleyebilirsiniz.



SEZER UYSAL

Techno müziğe olan ilgiden çok memnun. Çalması için Eskişehir'den Adana'dan bile talepler geliyor. En son Pig&Dan'in şirketinden bir parça çıkardı. Beatport listesinde 35. sırada. Mercan Dede ile de ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu yaz her pazar Alaçatı'da Dusk ve Sommer Klein'da çalacak.