Son kulaçlarınızı atın sörf yapın

Size de yaz geç geliyor, çok çabuk da geçiyor gibi geliyor mu... Sıcak havadan ve nemden bunalanlar "Çok şükür sonuna geldik" diyebilir. Ama benim gibi yazı sevenler için yine tadı damağımızda kaldı. Resmen yazın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Maalesef birçok yazlık mekan için geri sayım başladı bile. Kimi mekanlar önümüzdeki hafta kepenklerini kapamaya başlayacak. Plajlar, açık havuzlar, açık hava konserleri de yavaş yavaş son bulacak. O zaman yaza yakışır bir final yapalım. Son haftayı doyasıya yaşayalım. Misal bütün yaz cesaret edemediğimiz kitesurf yani uçurtma sörfünü deneyelim. Verelim kendimizi rüzgara, dalgalarla gidip gelelim. Kampa gidelim ateş yakıp şu son yılların trend akımı s'mores pişirelim. Hem sonbaharda kıyafetler kalınlaşacak, biraz kalori almaktan bir şey olmaz. Plajları bırakmayanlar, hava soğuyana kadar sandaletten, beyaz kıyafetten vazgeçmeyenler... Buzlu çaylar, frozen içecekler bizimdir diyenler buraya... Yaz bitmeden yapılması gerekenler listesi hazırlıyoruz.

CAN BOĞAZ'DAN GELİR

O halde haydi Boğaz'a... Denize nazır açık yazlık mekanlarda yemek de eğlence de bir başka oluyor. Hem sonrasında sahil şeridinde yürüyüşe çıkabilir, aldığınız kalorileri bir nebze de olsa yakabilirsiniz. Bu yaz Boğaz'ın incisi ve en popüleri şüphesiz Oligark oldu. İçinde farklı farklı restoranlar ve gece kulübü de

Köşebaşı'nda kepekli lavaşla kebap keyfi yapın. İsterseniz de bu yaz ilk kez tanıştığımız bir mekana Ringa Balık'ın mavibeyaz dekorasyonu ile kendinizi Yunan adasında hissedin. Boğaz varken elbette Yunan adasına gerek yok ama dekorasyonu oldukça güzel olmuş. Söyleyin ekşi soslu kısır, sarma ya da deniz ürünlü makarna keyif yapmanın ve yazın tadına varın. Serin serin leblebi tatlısının tadına bakmayı da unutmayın. Ya da buyurun tarihi bir mekana... Yılların Feriye Lokantası'na... Deniz kenarında konumuyla yine müthiş bir lokasyon. Özellikle Boğaz'da yelken yarışı varsa pek çok kişi Feriye'de olacak demektir. Hafta sonları açık havada kurdukları brunch'ları enfes. Kişi başı fiyatları da 110 lira.

SONSUZLUK HAVUZUNDA SON GÜNLER

Hem manzara enfes hem de sosyal medyada epey beğeni toplar... Bir taşla iki kuş durumu... Hem de sıcak havada serinlemenin en fiyakalı yolu... Sonsuzluk havuzlarından bahsediyorum. Hani şu havuzun mavisinin denizinkiyle birleştiği havuzlardan. Hem bu yaz İstanbul'da nur topu gibi bir sonsuzluk havuzumuz daha oldu. The Ritz Carlton'un Boğaz manzarasına sahip, etrafı yeşilliklerle çevrili Open Air Terrace'ına sonsuzluk havuzu ve jakuzi eklendi. Her gün 21.00'e kadar da açık. O halde kapanmadan gidilebilir. Ama her güzel şeyin bazen bir bedeli olabiliyor. Bununki de 290 TL. Şimdiki sonsuzluk havuzu yüksek derecede gökdelen içeriyor... Sanırım Singapur'da olsaydı şehrin en turistik noktalarından biri olurdu. Ama bizimkisi Mecidiyeköy'de Fairmont Quasar'ın beşinci katında. Hem Boğaz hem kent manzarası sunan Ukiyo'nun içinde güneşlenmek için localar da mevcut. Üstelik dekorasyonunda yine havuzun içinden yükselen altın ağaçlar da var. Giriş ücreti hafta sonu 350 lira. Neyse ki bu ücrete brunch da dahil. Yaz bitmeden gökdelenler arasında kulaç atmak isteyenler için keyifli bir seçim. Çırağan Palace Kempinski'nin sonsuzluk havuzu ise aslında kışın da bir alternatif. Zira havuz ısıtılıyor ve çıkışta bornozlarla sıcak içecekler ikram ediliyor. Yazın ise serin havuzda kulaç atarken kendinizi Anadolu yakasına yüzüyor sanıyorsunuz. Hem sarayın bahçesinde yazı sonlandırmanın tadı da bir başka olsa gerek. Çıkışta ise bu yaz ilk kez açılan The 47'de bir şeyler içebilir ya da atıştırabilirsiniz. Perşembeden pazara DJ performansları da var.

AÇIK HAVA SPORLARINI ATLAMAYIN

Açık hava sporlarını kışın da yapabiliriz. Hem o zaman adrenalin tavan yapıyor. Ama üşümeye fazla fazla giyinmeye ve hasta olma riskini gözetmeye ne gerek var. O halde kitesurf yani uçurtma sörfü ile başlayalım. Bunu yapmak için en ideal adres Akyarlar. Ama İstanbul'da yanı başımızda da pek çok tesiste kitesurf dersleri veriliyor. Üstelik hava şartları el verdikçe sonbaharda ve kışın da dersler devam ediyor. Ama yeni başlayanlar için o denli maceraya gerek yok. Misal benim bu yaz bitmeden yapılması gerekenler listemde kitesurf ilk sırada yer alıyor. Seversem ve becerebilirsem artık gelecek yaza devam ederim. Kilyos'ta başta Surf School Istanbul olmak üzere çeşitli eğitim merkezleri bulunuyor. Kamping yani kamp yapmak bu yıl belki de hiç olmadığı kadar zirvede. Yaz boyunca kamp alanları yüzde 100 doluluk oranıyla sezonu tamamladı. Hem fiyatı uygun, hem sosyalleşmek için ideal hem de doğayla iç içe. Yaz tatili bitmeden siz de bu ekonomik tatil modasına uyabilirsiniz. Tabii bir de akşam kamp ateşinde şu tüm dünyayı saran s'mores trendini uygulayabilirsiniz. İki krakerin arasına marshmallow ve çikolata koyup kamp ateşinde ısıtıyorsunuz. Türkiye'de marshmallow yerine lokum koyan da görmedim değil. Aman ister lokum olsun ister başka bir şekerleme. Yeter ki s'mores ile havamız olsun..