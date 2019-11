Yiğidin harman olduğu breakdans meydanı

ikisi de birbirinden merdane... Sahnede breakdansçılar kozlarını paylaşırken, Kırkpınar yağlı güreşlerindeki cazgırların unutulmaz manisi geliyor sürekli aklımıza. Ama bu sefer pehlivanların yerine bboy'lar var. Birbirleriyle kapışırken her türlü hünerlerini gösterip jüriden oy almaya çalışıyorlar. Yer Mumbai, Red Bull BC One Dünya Şampiyonası finalindeyiz. Salon, dünyanın her tarafından gelen seyircilerle tıklım tıklım dolu. Sahnede kapışan b-boy'lar güzel bir hareket yaptıkça alkış tufanı kopuyor.

EN PRESTİJLİ YARIŞMA

Bugün milyonların ilgiyle takip ettiği bir sokak dansı olan breakdans, yakın tarihte olimpiyat stadlarında sergilenecek bir disiplin olmaya hazırlanıyor. Sokakta doğan ve bugün reklamlardan filmlere, video kliplere konu olan bu alt kültür, birçok gencin dahil olmak için hayalini kurduğu bir yaşam stiline dönüştü. Dünyanın en prestijli breakdans turnuvası olarak bilinen Red Bull BC One Dünya Şampiyonası, bu yıl Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlendi. 30'u aşkın ülkenin temsil edildiği karşılaşmalarda Türk yarışmacı Thie Fox, finale kalan ilk Türk oldu. Aynı zamanda Türkiye'den dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan ilk Türk kadın breakdansçı ise b-girl Jemrayy oldu.

SIRA OLİMPİYATLARDA

Geçen şubat ayında, Paris 2024 Olimpiyatları Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, breakdansın olimpiyat programlarına eklenmesi yönünde teklif verildi. Henüz yalnızca ön onay alan branşın 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almasına ilişkin nihai karar Aralık 2020'de netleşecek. Ancak breakdans 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'nda hali hazırda bir spor branşı olarak yer almıştı. Olimpiyatları bir kenara bırakalım, biz dönelim final gecesine... 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenlenen organizasyonda her yıl en yetenekli breakdansçılar maharetlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Kıyasıya yarış sonucunda finale kalan dansçılar, her yıl farklı bir kentte düzenlenen 'Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. Ülke finalistleri arasında yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 dansçı, dünya şampiyonu olabilmek için mücadele veriyor. Bu yıl da müthiş bir mücadele oldu. Hatta bazı anlar nefesimizi tutup izledik. Bir insan evladının nasıl böyle hareketler yapabildiğine hayret ettik. Sonunda kazananlar Hollandalı b-boy Menno ile Rus b-girl Kastet oldu. Birinciliği sonuna kadar hak ettiler.



TÜRK YARIŞMACI FİNALİ ZORLADI

Türkiye'den katılan Thie Fox isimli b-boy, dünya çapında 30'u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaştı. Türkiye adına yarışan bir b-boy ilk kez bu kadar ilerleyerek son şans karşılaşmasında ülkemizi temsil etti. Henüz kariyerinin başında olan genç dansçı, gelecek yıllarda birçok uluslararası başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor.