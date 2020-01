2020’nin yükselen yıldızları onlar olacak

2010'lar moda dünyasının büyük değişimler yaşadığı yıllar oldu. 0 beden kavramı podyumlardan silindi. Buz mavisi gözler, platin sarısı saçlar, Barbie bebekleri hatırlatan kusursuz güzellik algısı tamamen ortadan kalktı. Artık farklı boy, ten rengi, etnik köken ve fiziksel özelliklere sahip kadınlar hem podyumları hem de stil dünyasını ele geçirdi. İşte bu yıldan itibaren moda markalarını peşinden sürekleyecek yeni isimler...



MIKA SCHNEIDER

Ailesi Fransız ve Japon kökenli olan Mika Schneider, Prada, Saint Laurent, Loewe ve Paco Rabanne gibi markaların yeni gözdesi. Tüm bu markalar onunla çalışabilmek için birbiriyle yarışıyor.







MALIKA EL MASLOUHI

Ailesi Fas ve İtalyan kökenli olan Malika el Masiouhi, Chanel, Christian Dior, Ralph Lauren ve Richard Quinn gibi markaların peşinden koştuğu bir isim.



DOVE CAMERON

1996 doğumlu Dove Cameron, Hollywood'un yeni yükselen yıldızı. Yani tüm markalar, moda tasarımcıları peşinde. Disney Channel'da yayınlanan dizilerden biriyle hayatımıza giren isimlerden biri... Fransız, Rys, Slovak ve Macar kökenli... Muhteşem bir oyuncu olmasının yanı sıra müzikallerde de sahne alan ve albümler de çıkaran bir şarkıcı. Moda dergilerinin kapağında yer alan, moda haftalarının aranılan ismi olan Cameron, kendi döneminin stil ikonlarından biri.







PEYTON ROI LIST

1998 doğumlu Peyton Roi List, Disney Channel'da yer aldığı bir diziyle dikkatleri üzerine çekti. Sayısız reklamda yer alan, modellik kariyeri süren List bir yandan da sinemada varlık gösteriyor. Öyle iki List birbirinden ünlü filmde yer alan bir isim.







CHINA ANNE MCCLAIN

1998 doğumlu China Anne McCain de, Disney Channel ile popüler olanlardan... Müzik kariyeri son derece başarılı olan McClain, stil konusunda da çok takip edilen isimler arasında.



SKAI JACKSON

Skai Jackson 2002 doğumlu. 2007 yılında ilk filminde rol aldı. Uzun zamandır da Disney Channel'da birbirinden popüler dizilerde rol alıyor. Ayrıca çok popüler bir YouTube fenomeni. Bir kitap yazdığını da söylemek lazım. Ve tabii ki kendi döneminin en popüler stil ikonlarından biri olduğunu da...

Öykü Baştaş

Influencer'lar orijinalliği öldürüyor

Son 10 yılda Türk moda dünyasındaki en iddialı isimlerden biri kesinlikle 1997 doğumlu Öykü Baştaş oldu. 2017 yılında Milano Moda Haftası'nda dünya devi Gucci defilesinde sessiz sedasız podyuma çıkan Baştaş, o gün bugündür dünyanın önemli moda haftalarında, en ünlü markaların koleksiyonlarını tanıtıyor. Gucci defilesinden sonra Baştaş'la ilk konuşan ben olmuştum. Sonra defile görselleri üzerinden kendisine yönelik fiziksel eleştirilerden sonra da ilk benimle konuşmuştu. 2020'ye girerken de ondan moda dünyasında şu geçtiğimiz 10 yılın eleştirisini yapmasını rica ettim:

"2020'lere giriyor olmak heyecan verici. 2010'ları geride bırakırken size son bir kaç yıla dair fikirlerimi söyleyebilirim. 2010 yılında 12 yaşımda olduğum düşünülünce aslında 2010'ların son dört-beş yılına yorum yapmam daha doğru. Modelliğe üç yıl önce başladım ve son üç yılımı moda dünyasının, (en büyük şovların backstage'lerinden, özel tasarım elbiselerin dikiş sürecine kadar) aklınıza gelebilecek her türlü detayının içinde geçirdim. Birçok tasarımcı ve işinin en iyisi insanlarla ile çalıştım. Ve bütün bu deneyimlerim üzerinden 2010'ların moda dünyasını düşününce ilk aklıma gelen şey teknoloji oluyor. Tasarımcıların bu konu üzerine daha çok düşünmeye ve modayı teknoloji ile birleştirmeye başladıklarını görüyorum.

Haftanın konuğu

Gizem Esendemir'in tercihleri

Eclectic markasının kreatif direktörü Gizem Esendemir ile yeni yıl için bir araya geldik... Esendemir bize yeni alışveriş alışkanlıklarını ve dolabına dair detayları anlattı:

* Parçaları birleştirerek kombin yaparım genelde. Spor parçaları şık aksesuvarlarla bir arada kullanırım mesela. Genel olarak bol takıyla tamamladığım bir stilim var diyebilirim.

* Bu sezon kendime nubuk etekler aldım. Mağaza gezmeyi çok sevmiyorum daha çok internet üzerinden alışveriş yapanlardanım.

* Trend parçaları takip ediyorum ama onları kendime uyarlamayı seviyorum. Her sezon alışveriş yapmak gibi bir özelliğim yok. Ama her sezon muhakkak günlük beyaz ve siyah tişörtlerimi yenilerim.

* Dolabımda en çok vintage parçalar var. Yurt dışında da vintage mağazaları gezerim hep.

* Dolabımdaki en eski parça, deri bol paça pantolonum ve yurt dışından aldığım yeşil kadife tişört.

* Bu sezon en çok bol balon kotları sevdim. Ben de aldım kendime bir kaç renk. Rahat ve benim tarzıma çok uygun.

* Dolabımda en çok beyaz, haki ve taba renkleri ile deriler var diyebilirim.

* Bu sezon tasarımlarım için en çok püsküller ve etnik şeritler satın aldık. Onları tasarımlarla birleştiriyoruz şu an.

Moda kazanı



BAĞIMLILIĞI BIRAKIN

Madem yeni bir yıla giriyoruz modanın size zarar veren kısımlarını da geride bırakma zamanı. İngiliz Daily Mail gazetesi yeni yılda alışveriş bağımlılığını geride bırakabilmek için kolay ama etkili yöntemler önerdi. Sadece kumaşı iyi ve kalıbı tam vücudunuza uygun olan şeyleri satın alın. Size yakışan renkleri bilin. Dolabınızda herşey belirli bir düzen içinde olsun, böylece benzer şeyleri farklı markalardan satın alıp durmazsınız. Kullanmadığınız şeyleri yardım kuruluşlarına bağışlayın. Yeni bir şey satın almadan evvel eski ve giymek istemediğiniz parçaları ikinci el mağazalarında satışa çıkarın.







AYAKTA KALMAK ZOR

Dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle evli olan kendisi de Spice Girls isimli grupla dünya çapında şöhrete kavuşan Victoria Beckham'ın moda dünyasında ayakta kalabilme mücadelesi pek de kolay gitmiyor. Markası 12 milyon sterlin zarar eden Beckham, ofisinin giderlerini azaltabilmek için şoförlerini işten çıkarmış ayrıca ünlü bir çiçekçiyle yaptığı aylık anlaşmayı da iptal etmiş.



YAPAY ZEKA HÜKMEDECEK

Şu an 270 milyon dolarlık bir pazara sahip olan moda dünyasındaki yapay zeka pazarı 2027 yılına kadar yüzde 36'lık bir büyümeyle 4 milyar 391 milyon dolara ulaşacak. Kısa süre önce açıklanan Moda Dünyasında Yapay Zeka isimli rapor daha fazla müşteriye ulaşabilme ve satış oranlarını düzenli olarak yükseltebilmek için uluslararası firmaların başka bir şansı kalmadığını belirtiyor. Sephora, Amazon, Target, Asos, Olay ve Stitch Fix gibi firmalar çoktan satış sistemlerine yapay zekayı eklemiş durumda.