Sanat perakendeye girdi, modaya girdi... Artık sabundan ayakkabıya, çantadan mücevhere her ayrıntıya sanat eli değiyor. Dünyaca ünlü tasarımcılar sadece resim ve heykellerini yapmakla kalmıyor, farklı alanlarda da iş üretir hale geliyor. Telefon kılıfından tabak takımına pek çok yerde artık sanatçıların işleri ön plana çıkıyor.

Bir de motosiklet tutkunları var. Onlar da kaskları, farları, motosikletleri tasarım olsun istiyor. Bu yüzden de dünyada motosiklet parçaları üzerine tasarım yapan sanatçıların sayısı artıyor. Özellikle kendileri de motosiklet tutkunu olan sanatçılar bu işe yöneliyor. Sadece motosikletleri boyamıyor, parçalarından da sanat eserleri meydana getiriyorlar.

Bu iş artık oldukça büyük bir endüstri. Örneğin 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 12. kez düzenlenecek Motobike İstanbul Fuarı'nda custom yani tasarım motosiklet güzellik yarışması bile yapılacak. Ayrıca Airbrush İstanbul tarafından tasarlanan iki kask da sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. İki teker üstü sanat kavramı dev gibi büyüyor anlayacağınız. Artık motosiklet modeli kadar üzerinde taşıdığı tasarımlarla da kapışıyor motorcular. Ben de Türkiye'de kişiye özel motosiklet ve parçasını tasarlayan, boyayan, oyan sanatçılarla konuştum.

En ilginç tasarımlar kadar minyatür kasklar da ilginizi çekebilir... Bu arada motosiklet tutkunuysanız Messe Frankfurt tarafından gerçekleştirilen ve 100 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuarı ajandanıza alın derim. Zira 'sıfır karbon' konseptiyle de fark yaratmaya hazırlanıyor. Fuara katılacak herkes adına bir fidan dikilecekmiş. Bilet fiyatları 12 ila 40 TL arasında değişiyor.





ÇAĞLAYAN COŞAR (GRAVÜR TASARIMCISI)

Sosyal medyadan beni buluyorlar

Çağlayan Coşar bir gravür tasarımcısı. Yani uzun yıllardır çelik, demir, altın, gümüş, ve ağaç benzeri maddelerin yüzeylerini yer yer kazıyarak, oyarak resim yapıyor ve işliyor. Birkaç yıl önce ise lüks tekneler, motosikletler gibi araçların üzerine gravür tasarımı yapmaya başlamış. Direksiyon, tampon, egzoz, far, motor bloğu, oturma grupları gibi yerlere özel tasarımlar yapıyor. "Motosiklet parçaları üzerine gravür yapma fikri nasıl gelişti?" diye soruyorum. "Yapmış olduğum araştırmalar sonucunda gravür sanatının dünyada çok sevilmesine rağmen çok az sanatçı tarafından icra edildiğini gördüm ve bu konunun üzerine eğilme kararı aldım.

Amerika ve Avrupa'da yaygın. Ülkemizde bu konuda bir çalışma olmadığını gördükten sonra ise gerekli çalışmalara başlayarak harekete geçtim. Motosiklet, otomobil ve tekne tutkunları için tek sorun, ülkemizde bugüne kadar gravür tasarımı ile ilgilenen bir tasarımcının bulunmaması. Çoğu kez müşterilerim benimle sosyal medya aracılığı ile iletişime geçiyor. Sosyal medya dışında ilk kez Motobike Istanbul'da sanatseverlerle iç içe olma fırsatı yakalayacağım. Motobike Istanbul 2020 için hazırlamış olduğum Joker temalı Custom Harley Davidson motor benim için son derece özel bir uygulama ve an itibari ile fuarda motorsiklet sevenlerle buluşmak için hazır bekliyor."





KADİR PINARBAŞI (JOKER CUSTOM GARAGE)

Bu iş gerçek bir sanat

Joker Custom Garage da otomobiller ve motosikletler üzerinde tasarımlar yapıyor. Tasarımcısı Kadir Pınarbaşı yıllar önce, lise çağlarında bisikletten motosiklete geçiş döneminde tutulmuş bu işe. Eğitimli değil, alaylı olanlardan: "Tamamen tutku ile alakalı bir durum bu. Eğitim sürecinde mühendislik okuyarak destekledim bu işi.

Bizim insanımız gerek otomobil, gerek motosiklet olsun seviyor ve dolayısıyla gayet ilgi gören bir sektör. Araç veya motor kişiselleştirilirken öncelikle araç sahibini dinleriz, bizden tam olarak ne istediğini anlamaya çalışırız. Bunun yanında bize bırakılan işlemlerde ise kişinin tarzını göz önüne alarak çalışırız. Bu iş gerçekten bir sanat. Hayal etmek, tasarlamak, tasarladığını yapmak ve kullanıcının beğenisine sunmak... Ha bir heykeltıraşın heykelini, ha bir ressamın yaptığı resmi sergilemesi, bence hepsi aynı şey.





SERKAN PINAR (AIRBRUSH)

Hem yaratıcılık hem el melekesi ister

Airbrush (hava tabancası), en genel anlamda püskürtme ile yapılan bir resim ve boyama tekniği. Serkan Pınar 23 yıldır motosiklet tutkunu ve kullanıcısı. Aynı zamanda airbrush sanatçısı. Yıllardır da kask ve motosikletleri boyuyor. Bu işe nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor: "Tutkumla işimi birleştirmek istedim. Atölyemizde standart bir boyanın ötesinde, tamamen ortaya özel tasarım çıkartmayı seviyoruz. Hem yaratıcılık hem de el melekesi gerektiren bir iş.

Türkiye'den bireysel ve kurumsal yüzlerce müşterimize hizmet veriyoruz. Biz atölyemizde müşterilerimizin tüm kişiye özel boya uygulamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz ama öncelikle kişiye özel kask ve motosiklet boyuyoruz. Diğer uygulama alanlarımızı gitarlar, bisikletler, snowboardlar, teknik objeler, endüstriyel tasarımlar... Buzdolabına bile airbrush uygulaması yaptırabilirsiniz. Çalışmaktan keyif alacağımız her işi atölyemize kabul ediyoruz."





Minyatür kasklar tasarlıyor

Kask Atöylesi Levent'te hizmet veren özel bir tasarım firması. Minyatür boyutta kasklar tasarlıyor. Her birinden de sadece bir adet üretiyor. Fiyatları 200 liradan başlayan bu minik kasklar en çok anahtarlık olarak kullanılıyor. Motosiklet tutkunları arasında bu minik kaskları biriktirmek ve koleksiyonunu yapmak da hobi haline dönüşmüş. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da ilgi oldukça büyük. Bugüne kadar tasarım yaptıkları isimler arasında Cem Yılmaz da var. Yılmaz'a kırmızı-siyah renklerinde stand-up gösterilerinde kullandığı logoyla bir kask tasarlamışlar.



EĞLENİN

İstanbul eğlence hayatı bitiyor mu, dans edecek mekan kalmadı mı? Evet 10-15 yıl öncesi ile kıyaslandığında biraz geride... Ama "Bitti" demek haksızlık olur. En çok da canlı müzik tam gaz devam ediyor. 21 Şubat Cuma gecesi programı olmayanlar ama eğlence arayanlar için bir önerim var. Etiler Nispetiye Caddesi'ndeki Shelby'de Ege sahne alıyor. Mekana gitmedim ama dört metrelik tavanı ve 350 kişilik kapasitesiyle kulağa fena gelmiyor. Dekorasyonunda ise Peaky Blinders dizisinden ilham almış. Suç-drama-çete üçlemesi anlayacağınız.



PARTİLEYİN

Dans... Dans... Dans... İstikamet, 15 Şubat yani bu akşam gerçekleşecek olan Oldies But Goldies partisi... ABBA, Michael Jackson, Madonna kimi arasanız bu partide. Pop müzikten rock'a, disko'dan funk'a nostaljik yolculuğa çıkıyoruz. Murat Beşer ve Murat Abbas'ın seçtiği şarkılarla Babylon'dayız. Etkinlik saat 22.00'de.