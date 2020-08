Çarşaflara nota çiziyordum

Dört nesildir müzikle ilgilenen bir aileden geliyor Martino. Piyanist babaanne, keman sanatçısı anne ve baba... Martino'nun ailesindeki müzisyenlerin özgeçmişlerini incelediğinizde ne kadar başarılı olduklarını görüyorsunuz. 22 yaşındaki genç yetenek ise bambaşka bir türde R&B müzikte ilerlemek için yola çıktı. Üstelik müzik piyasasına iddialı da bir giriş yapıyor. 11:23 adını verdiği albümündeki yedi şarkıya yedi klip birden çekti. Hepsi için farklı konsept, kostüm ve görsel efektler hazırlandı. Martino, VEYasin'in prodüktörlüğünü üstelendiği albümle ilgili sorularımızı yanıtladı.

- Kullandığınız isim aslında soyadınızın Türkçe okunuşu sanırım. Yanılıyor muyum?

- Soyadım Martynov. Eğer lisedeyseniz kimse kimseye olması gerektiği gibi seslenmiyor ve Martynov'dansa Martino demek herkese çok daha kolay geliyordu. Kendime nasıl seslenmem gerektiğini arkadaşlarımdan öğrendim diyebilirim.

- Neden R&B? Bu müzik türünü seçmenizde ne etkili oldu?

- Çok hoşuma gidiyor. Dinleyerek büyümenin getirdiği avantajla bu çizgide ses çıkarabilmek de iyi hissettiriyor. Büyüleniyorum açıkçası. Kültürel yönü ve kolektif yapısıyla ilgili saatlerce konuşabilirim ancak bunu iş edinmiş insanlar bu analizi benden çok daha iyi yapmışlardır zaten. Karakter ve tavır olarak aklıma da hitap ediyor.

HER İNSAN SONSUZ OKYANUS



- Müzik piyasasına ilginç bir stratejiyle giriş yapıyorsunuz. Yedi şarkı yedi farklı klip. Birer hafta arayla yayınlanacak. Ve sonra albüm çıkacak. Yaratmak istediğiniz etki nedir?

- Ben no-name (ünlü olmayan) biriyim. Daha öncesinde ortaya konmuş bir iş veya tanınırlığım yok. Bu dinleyici kişiler için çok fazla yeni bilgi demek. Her şarkıyla bir şeyler söyledim ve karşı tarafın üzerine düşünmesine izin vermek istedim.

- Her şarkının klibinde kostümler, konseptler ve danslar farklı. Hangisi Martino ya da hepsini izlediğimizde mi Martino'yla tanışacağız?

- Bu albümdeki her şarkıya görsel bir karşılık sağlamak istememizdeki en büyük nedenlerden biri de buydu aslında. Tamamı benim ve bu şaşılacak bir şey değil, her insan sonsuz bir okyanus gibidir, hepimizin birçok hali var. Tamamı izlendiğinde hakkımda ve üretimime ilişkin hatrı sayılır bir fikir elde edilebilir diye umuyorum.

- Albümün ismi 11:23. Neyi temsil ettiğine ilişkin sosyal medyada farklı iddialar var. Doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz?

- 11.23 doğum saatim. 1-1-2-3 de 1 ile başlayan Fibonacci dizisinin ilk sayısı (0'ı saymazsak). Doğadaki altın oranla olan bağı beni çok etkiledi, kariyerimin somut ilk ürünü ve bir doğuşu simgelediği için de albümün adını 11:23 koydum.

KLASİK MÜZİK DİSİPLİNİ ÖĞRETTİ



- Albümün hazırlanması ne kadar sürdü? Pandemi dönemi planlarınızı etkiledi mi?

- Albümün hazırlanması iki yıl sürdü. Albüm yapmayı şarkı kaydetmek zannetmek, okulu sadece eğitim olarak görmek gibi bir şey; tanımlamak için oldukça yetersiz. Öncesinde de birçok dalgayla boğuştuğumuz bu süreç içerisinde pandemi dönemi düşünme molası gibiydi ve majör bir negatif etkisi oldu diyemem, özellikle de dünyanın bu kadar dramatik bir hızda etkilendiği bir dönemde.

- Siz şarkı sözü de yazıyorsunuz. Bunun şarkıcıya büyük özgürlük kazandırdığına inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Şarkı söylemek ve söz yazmak birbirinden ayrı iki eylem ve bunun farkında olunup, birini yapanın diğerini yapmak zorunda olmamasının anlaşılması benim için çok kıymetli. Şarkıcı olarak aslında öylesine bir özgürlük kazandırdığını düşünmüyorum. Opera şarkıcıları üç saatlik opera yazmadı diye sözlerini kastetmiyorlardır da diyemiyorum. Ancak, bir söz yazarı olarak lafımı bizzat kendim edebilmek çok rahatlatıcı hatta hafifletici oluyor.

- Aslında müzikal yolculuğunuz klasik müzikle başlıyor. Klasik müzik size ne öğretti?

- Klasik müzik disiplini öğretti. Bir enstrümana gönül vermek, yıllarca her gün saatlerce çalışma ve sayısız sınanma demektir; klasik olsun olmasın. Ancak klasik müzik kendi içerisinde çok kıymetli yapısı olan bir cevher. Bana dünyanın ne kadar büyük ve bizlerin aslında ne kadar gelip geçici olduğunu öğrettiği için çok mutluyum.

- Müzik piyasası pandemi yüzünden zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde sizi bu yolda yürümeye neler motive ediyor?

- Pandemi sürecinde yaşanan büyük ve ani değişimler beni bir yazar olarak inanılmaz üretken yaptı. Bugün gördüğüm yarın orada mı emin değilim çünkü. Müzik yapmak, şarkı söylemek veya yazmak benim için motivasyon gerektiren işler değil çünkü yapmadan duramıyorum zaten. Kişiye ilham veren eylemler tamamlanmak için motivasyona ihtiyaç duymazlar gibi geliyor. Ayrıca insanların işleri batıyor, bir sürü aile zorlu süreçlerden geçiyor. Hâlâ işimi yapabildiğim için şanslıyım ve bunu iyi değerlendirmeyi kendime borç biliyorum.





ÇITA HEP YÜKSEKTİ



- Ailenizde çok değerli müzisyenler var. Bu size de büyük bir sorumluluk yüklemiyor mu?

- Zaman zaman altında çok ezildim diyebilirim. Ailemin asla böyle bir tavrı yoktu ancak çıta hep yüksekti. Hepimiz aile dediklerimize yaraşmak, onları gururlandırmak isteriz galiba. Benimle her zaman gurur duyduklarını bilsem de elimden gelenin tamamını yapmaktan vazgeçmeyi düşünmüyorum.

- Evinizde müziğe dair hatırladığınız ilk anınız nedir?

- Çarşafların tamamına porte ve notalar çizmem galiba. Çizim kabiliyetim hiç yok diye bildiğim yerden yürümüşüm.

- Bu albümü yaptığınızda ailenizden ilk kime dinlettiniz?

- Yapımı uzunca bir süreç aldığı için teker teker şarkıları amcama dinlettim. Kendisi opera şarkıcısı ve pedagog olduğu için üzerine konuşacaklarımız önemliydi. Gelgelelim bir albümü baştan sona dinlemek ayrı bir deneyim ve akşam yemeği için toplandığımız bir gece aileme dinlettim diye hatırlıyorum.