Aşk, geçici bir mantık kaybı durumu

Ailesinden aldığı halk müziği sevgisi ilerleyen yıllarda onu profesyonel bir noktaya taşıdı. Konservatuvarda Türk Halk Müziği eğitimi aldı... Halk müziğine de, Klasik Türk Müziği'ne de yatkındı sesi... Onu bilen zaten TRT'de yaptığı müzik programından biliyordu. Ama bir gün bir şey oldu... Yıllar öncesinin bir türküsü olan 'Samsak Döveci'ni seslendirdi ve onunla milyonlara ulaştı. Ana akım popüler müziğin sevilen seslerinden ve yüzlerinden biri oldu. Hem de kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısı herkes çok sevdi bu naif sesli, naif yüzlü şarkıcıyı... Ses tınısında insanların ruhuna dokunan bir şeyler vardı... Dinleyeni alıp götürüyordu...Elif Buse Doğan'dan bahsediyoruz elbette... Onu, ana akım müzik piyasasıyla buluşturan 'Samsak Döveci' rüzgarına kapılmadan, hemen yeni üretimlerini yayınlamaya başladı. Onlar da çok sevildi. Doğan şimdi yeni teklisi, bir nevi modern bir türkü olan 'Unutamazsın'la gündemde... Elif Buse Doğan'a kendisi hakkında merak edilen pek çok şeyi sorduk...- Kocaeli'de doğdum. Müziği seven, eğlenceli, herkesin birbirinin fikirlerine saygı duyduğu ve hoşgörülü bir ailede büyüdüm.- Dedelerim, babam, dayım, annem müzikle hobi olarak ilgileniyor. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun müzisyen olması kaçınılmazdı. Dedemden ilk duyduğum ve öğrendiğim türkü Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseriydi... Müziğe, türkülere olan ilgim, öğrendikçe arttı ve yaşam biçimim haline gelmeye başladı. Yemek gibi, su gibi... Çocuk yaşlarımda tutkulu yapabildiğim bir şeyi keşfettim.- Ailem ilgimi fark ettiğinde özel bir müzik kursuna bağlama dersleri almaya gönderdi. Ardından ilkokulda düzenlenen ses yarışmalarına katıldım ve dereceler aldım. Derecelerle birlikte 'Müzisyen olmalıyım' fikri yerleşmeye başladı ve daha kapsamlı bir eğitim almam konusunda araştırmalara başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda başlayan müzik eğitimim, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etti. Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda tamamladım ve şu an doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yapıyorum.- TV programında yayınlandıktan bir buçuk ay sonra Tiktok'da fenomen olan bir kaç arkadaşım 'Samsak Döveci'yle ilgili komik videolar çekti, ben de dahil oldum o sürece, videolar çektim. Tiktok da bu ilgiyi görünce çok destekledi ve videoları öne çıkardı. En son hatırladığım 780 milyondu, inanılmaz bir sonuç... Sosyal medyanın gücü. Tanınırlığım ve konser sayısı dışında hayatımda bir şey değişmedi. En çok sevindiğim sonuç ise çocukların 'Samsak Döveci'ni sevmesi. Instagram mesaj kutum hâlâ 'Samsak Döveci''ni okuyan çocukların videolarıyla dolu. Konserlerde de inanılmaz bir çocuk sevgisiyle karşılaşıyorum.- Ailem. Ailemin kültürümüze ve türkülerimize olan sevgisi.- Çok farklı tarzlarda eserler dinliyorum ama yaklaşık üç yıldır söylemeye başladım. Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Homayoun Shajarian bu ara ve her zaman en çok dinlediklerim...- 'Unutamazsın' arkadaşlarım Ümit Karabiber ve Azmi Coşkun'un bestesi, düzenlenmesini de kardeşim Emre Doğan yaptı. Hissettiğim, sevdiğim her tarzda müzik yapıyorum. Bazen akustik bazen elektronik...- Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü; çocukluğuma götürüyor... 'Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok'; içimde tarif edemediğim bir yere dokunuyor... Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' isimli eseri; hayatın felsefesini anlatan bir başyapıt. Dinledikçe, okudukça iyi hissediyorum.- Konser günleri hariç zamanımın çoğunu stüdyoda geçiriyorum. Kalan vakitlerde ise spor yapıyorum, kitap okuyorum, ailem ve arkadaşlarımla zaman geçiyorum.- Güzellik izafi bir kavram. Yani herkese göre değişebilir. Benim için güzellik tanımı; kalpten ve akıldan fesatlık geçmemesi...- Tercih meselesi kıyafet konusu. Ben müziğimle insanların akıllarında kalmak istiyorum.- Dışarıdan çok güçlü göründüğümü ve fazla iyi niyetli olduğumu söylüyorlar. Duygusal, ne istediğini bilen ve adaletli biri olduğumu düşünüyorum.- Aşk tarif edilmesi imkansız bir duygu... Yaşanması lazım. Hiçbir duyguya benzemiyor. Geçici bir mantık kaybı durumu. Akıl ve mantığın bedeni terk etmesi... Kesinlikle en güçlü duygu... Halil Cibran "İş, aşkın görünür halidir" demiş. Ben de hayatı çalışırken daha çok seviyorum. İçimdeki delice tutkuyu aşk olarak nitelendiriyorum. Bu bir insana karşı da olabilir, müziğe karşı da olabilir. Ve bu his, benim içimde gerçekten hep var.