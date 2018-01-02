Son Dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor!

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda. Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'İRAN' AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(İran'daki) Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin olarak, "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den İran açıklaması

PAZARTESİ AKŞAMI YAŞANAN GÖSTERİLER

Polisin, Pazartesi akşamı Tahran'da yoğun güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Mehr haber ajansı, kentte bir taksinin ateşe verildiğini, polisin Enghelab Meydanı'nda toplananları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığını belirtti.

Devlet medyası, bir emniyet sözcüsünün, İsfahan yakınlarındaki Necefabad'da açılan ateş sonucu bir polisin öldüğünü, üç polisin yaralandığını söylediğini aktardı.

Reuters haber ajansı, Kahderican kentinde yaşanan çatışmalarda bir polis merkezinin ateşe verildiğini duyurdu.

Sosyal medyada; Bircand, Kermenşah ve Şadegan kentlerinde yeni gösterilerin düzenlendiğine dair paylaşımlar yapıldı. (BBC Türkçe)

POLİS KARAKOLLARINA SALDIRDILAR

İran devlet televizyonu ve sosyal medyada yer alan haberlere göre protestocular dün gece polis karakollarına saldırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Kehderican kentinde güvenlik güçleri ve bir polis karakolunu ele geçirmek isteyen protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı. Göstericiler arasında ölenler ve yaralananlar olduğu haberleri ise doğrulanamadı.

Mehr haber ajansının verdiği bilgiye göre ise batıdaki Kermanşah kentinde protestocular bir polis karakolunu ateşe verdi ancak olayda yaralanan olmadı.



(AFP'nin servis ettiği bu haritada kırmızı nokta ile işaretli bölgelerin yaşanan ölümleri gösterdiği kaydedildi)

"450 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI"

Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, protestolarda Cumartesi günü 200 kişinin, Pazar günü 150 kişinin, Pazartesi günü ise 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

Öte yandan, İran'ın Zencan ve Tahran kentlerinde halk, hükümet karşıtı protesto gösterilerini kamu mallarına ve polislere zarar verildiği gerekçesiyle kınadı.

RUHANİ'DEN EKONOMİK KRİZİ ÇÖZME SÖZÜ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor.

Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.

İSRAİL, İRAN'DAKİ GERİLİMDEN MEMNUN

İsrail Başbakanlığından basına dağıtılan ve Netanyahu'nun İran halkına hitaben konuşmasında, "Bugün İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, İsrail'in, İran'daki gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil aynı zamanda gülünç de." ifadesini kullandı.

Avrupalı devletlerin İran'da yaşanan olaylar karşısında sessiz kaldığını öne süren Netanyahu, ülkesinin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "İran rejimi düştüğünde İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

PROTESTOCULARA 'KAHRAMAN' DEDİ

İranlı protestocuları "kahramanlar" olarak niteleyen Netanyahu, İran yönetimini İsrail'e karşı "kin ve nefret" yaymak için milyarlarca dolar harcayan "vahşi bir rejim" olmakla suçladı.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü hiçbir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek çok sayıda kente yayılmıştı.