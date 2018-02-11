Avam Kamarası'ndan terör örgütü YPG uyarısı

Dışişleri Komisyonunun 3 aylık çalışması sonucunda hazırlanan raporla ilgili değerlendirmede bulunan Tugendhat, "Suriye'de kısaltmaların ötesine geçmeli ve müttefiklerimiz arasında İngiltere'yi etkileyecek ciddi politika farklılıkları olduğunu görmeliyiz." görüşüne yer verdi.

Türkiye'nin YPG'yi PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olarak gördüğünü, ABD'nin ise aynı örgütü DEAŞ'la mücadelede müttefik saydığını ve silah sağladığını aktaran Tugendhat, İngiltere'nin bu bağlamda hangi pozisyonda olduğunu açıklığa kavuşturması gerektiğini vurguladı.

"İngiliz Dışişleri Bakanlığının mevcut görüşü tutarsız" ifadesini kullanan Tugendhat, YPG ile ilgili şunları belirtti: "Araştırmamız sırasında sunulan kanıtlar bu grubun PKK ile bağlantılı olduğunu temellendirdi. Bu bağlantıların tabiatı ve kapsamı tartışmaya açık olsa bile. Ancak İngiliz Dışişleri bu bağlantıların mevcudiyeti konusunda bile kararsız göründü. Bu inanılabilir değil. Dışişleri, tekrar tekrar bildirilen bağlantılardan söz etmeyi bırakıp bu konuda kendi açık görüşüne sahip olmalı."

BAKAN BURT PKK İLE PYD/YPG İLİŞKİLERİNİ DOĞRULAMIŞTI

Komisyonun 9 Ocak'ta gerçekleşen son oturumunda İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt PKK ile PYD/YPG ilişkileri konusunda komisyon üyelerinin yönelttiği soruları yanıtlamakta zorlanmıştı.

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in, PKK ve PYD/YPG arasındaki ilişkilerle ilgili sorusu üzerine Burt, "PKK ile kendimiz ilişki içinde değiliz ancak olası bağlantılar konusunda kaygılıyız ve PYD'yi her zaman PKK ile olabilecek her türlü bağlantıyı kesmeye çağırıyoruz." yanıtını vermişti.

Gapes, "NATO müttefikimiz Türkiye bu konuda sert bir tutum aldığına ve biz de PKK'yı terör örgütü listesine aldığımıza göre ve Türk hükümeti ve başkaları da ki bir kısmı bize de tanıklık etti bu örgütler arasında çok sıkı ilişkiler olduğunu söylediğine göre, bu konuda yorum yapmanız niçin doğru

olmasın?" sorusu üzerine de Bakan Burt, şunları kaydetmişti:

"PKK ile temasımız yok. Dediğiniz gibi ilişkilerin de farkındayız. (PYD) Suriye Demokratik Güçleri içinde hakim güç. Biz teçhizat, silah sağlamıyoruz bu güçlere. Hava desteği alıyorlar çünkü desteklediğimiz bir çatışma içindeler. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda, PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada. Bunu biliyoruz ancak PKK ile temasımız yok. Bu meseleyi PYD ile her zaman gündeme getiriyoruz ."



PKK ile PYD'nin ayrı örgütler olduğuna inandıklarının altını çizen Burt, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık." ifadelerini kullanmıştı.

Gapes'in "PKK ile PYD arasında silah ve personel geçişi oluyor mu?" yönündeki sorusuna da Burt, "Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım. Başka türlü düşünmek naiflik olur ancak biz hiçbir silah temin etmiyoruz." karşılığını vermişti.

İngiliz parlamentosunun 11 üyeli Dış İşleri Komisyonu "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere'nin çıkarları" başlıklı araştırmasını kasım ayında

başlatmıştı. Komisyon oturumlarında bölgede rol sahibi muhtelif aktörler ile uzmanlar tanık olarak dinlenmişti. Komisyona Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği de yazılı bir metin sunmuştu.